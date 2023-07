Lazareto Music & Gastro Festival 2023 el festival más exclusivo del Mediterraneo

Del 27 de julio al 8 de agosto, se celebrará la segunda edición de Lazareto Music & Gastro Festival con actuaciones de 13 conocidos artistas y la sabrosa y vanguardista gastronomía del conocido chef Paco Pérez, galardonado con cuatro estrellas Michelin. Música, gastronomía y ocio sostenible se darán cita en el entorno mágico del recinto de San Felipe, una impresionante fortificación del siglo XVI situada en un acantilado sobre el mar, que cierra la bocana del Puerto de Mahón de Menorca.

Es la primera vez que este paraje declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonial abre sus puertas al público en este formato. Y lo hace con un variado cartel compuesto por 13 nombres icónicos de la música de ayer y de hoy como Anastacia, Village People, Ainhoa Arteta, Earth Wind & Fire, Boney M, Taburete, The Gipsy Kings y Sara Baras, entre otros artistas, que compartirán protagonismo con un chef que cuenta con cuatro estrellas Michelín y un espacio abierto de Street food rodeado de jardines y terrazas sobre el mar.

Las entradas se encuentran ya a la venta en la web oficial www.lazaretofestival.com

13 conocidos artistas con propuestas musicales variadas y pensadas para todos los públicos forman el cartel de Lazareto Music & Gastro Festival 2023. Desde la lírica voz de la soprano internacional Ainhoa Arteta, la potente actuación de Anastacia, el seductor movimiento de Sara Baras, el flamenco chill de Chambao o los clásicos de The Gipsy Kings, a los que se unen los icónicos Village People, Earth Wind and Fire, Boney M o Tony Hadley voz y alma del mítico grupo Spandau Ballet. Completan el cartel el cantante Antonio Orozco, el pop británico retro de The Christians, el rock fusión de Taburete o la actualizada puesta en escena que ofrecerá Opera Garaje con su versión de Rigoletto.

La segunda edición de Lazareto Music & Gastro Festival volverá a contar con una oferta gastronómica de primer nivel. Este año el chef Paco Pérez, cuatro estrellas Michelín, diseñará para la ocasión un Menú Degustación Gastronómico que se servirá en el restaurante del Festival antes del concierto. El menú degustación consistirá en 7 platos, 3 entrantes, 2 principales y 2 postres, y tendrá un precio de 75€.

Además del restaurante gastronómico, ubicado en un edifico del año 1700, el Festival contará este año con novedades en la zona de street food. Habrá un amplio espacio al aire libre con 4 áreas exclusivas donde se podrá reservar mesa, dos de ellas estarán sobre el acantilado con vistas al mar y las otras 2 en una área ajardinada. También habrá una zona a la que se podrá acceder sin reserva previa, con taburetes y mesas altas. El chef menorquín Victor Bayo liderará la carta que se servirá en los más de 20 puestos de comida Street food cuidadosamente elaborada, entre los que se podrá degustar gyozas, sushi, hamburguesas, arroces, pizzas, hotdogs, embutidos o quesos. Habrá también opciones veganas y dulces.

El recinto de San Felipe, situado en un increíble acantilado sobre el mar en la bocana del puerto de Mahon, declarado Bien de Interés Cultural, es el mágico enclave donde se celebrará esta segunda edición del Festival Lazareto. Una extensión de tierra enorme, rodeada de historia por albergar las ruinas del antiguo Castillo de San Felipe, una antigua fortificación española de estilo abaluartado del siglo XVI, que fue ampliándose por las sucesivas dominaciones británicas hasta que en 1782 España recuperó su hegemonía. Testigo de casi 2 siglos y medio de historia, el espacio dispone de un extenso laberinto de galerías subterráneas que denotan el esfuerzo humano titánico que allí se operó entre los siglos XV y XVIII.

Celebrado en un entorno de tal importancia natural, Lazareto Music & Gastro Festival tiene como pilar fundamental la sostenibilidad y es por ello que durante todo su desarrollo disminuirá el impacto medioambiental: plastic free y zero waste gracias al uso de materiales biodegradables y envases ecofriendly. La propuesta gastronómica contará con productos de Km0 y se está estudiando el uso de generadores de energía con bajas emisiones para preservar el entorno, así como baja intensidad lumínica en toda el área.

Los asistentes podrán acceder con su propio vehículo y dispondrán de parking en Es Castell donde un paseo de 15 minutos les llevará al recinto de San Felipe. También se podrá reservar plaza en los parkings situados cerca del lugar del festival o en el propio recinto.

El horario de apertura del Festival es de las 19’00h hasta las 03’00h.

La entrada está permitida hasta las 21’00h.

No se permitirá la entrada sin acreditación de ticket de actuación.

Hay posibilidad de reserva de parking interior y exterior, a través de la web del festival.