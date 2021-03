Lanzamiento de la plataforma de ciencia abierta MICRO y las actas del congreso MICRO 2020

La polución creciente por plástico es una amenaza global que afecta a todas las áreas del planeta y al conjunto de la sociedad. Es una contaminación que no entiende de fronteras, está presente en todas partes desde la sal de cocina hasta el aire que respiramos. De cada vez se dedican más esfuerzos a entender mejor esta problemática y paliar sus consecuencias, y este es uno de los objetivos a los que las reservas de la biosfera, trabajando en red, quieren contribuir.

Este año se celebra el 50 aniversario del Programa MAB de la UNESCO; 50 años en los que las reservas de la biosfera han unido esfuerzos a escala nacional e internacional para responder a los retos del cambio global impulsando y protegiendo maneras sostenibles de habitar el territorio, un objetivo común a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Ayer se lanzó la plataforma de ciencia abierta MICRO: polución por plástico de MACRO nano; junto con la publicación del libro de resúmenes que reunió alrededor de 500 comunicaciones de más de 2000 autores que se presentaron a la última edición del congreso sobre polución por plásticos MICRO, que reúne cada dos años la comunidad científica en torno esta problemática, bajo el patrocinio de la UNESCO. En este enlace se puede descargar el libro de resúmenes: https://www.micro.infini.fr/IMG/pdf/micro2020proceedingsbook.pdf

En la primera edición hace 5 años en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, se establecieron las bases del compromiso de la comunidad de investigadores con las reservas de la biosfera, gracias a la Declaración de Lanzarote; en la edición 2020, las condiciones de pandemia que vivimos ha reforzado el compromiso para una ciencia abierta que reduzca la huella de carbono.

La situación de confinamiento en muchos de los países participantes inspiró las dos redes organizadoras, la Red de Reservas de la Biosfera Islas y Zonas Costeras y la de investigadores Marine Sciences For Society, para proponer un formato virtual con un enorme esfuerzo editorial que se traduce en la publicación hoy presentada: "MICRO 2020, Fate and Impact of Microplastics: Knowledge and Responsibilities". 999 páginas en acceso abierto que concentra el esfuerzo de reservas de la biosfera y comunidad científica, basado en los principios de colaboración y bien común, para establecer un diagnóstico sólido y definir acciones que permitan continuar los esfuerzos de protección, conservación y restauración del conjunto de reservas de la biosfera.

La Agencia Menorca Reserva de Biosfera, junto con la RB de la isla de Jeju (Rep. De Corea), coordina la Red Mundial de Reservas de la Biosfera Islas y Zonas Costeras, a la que están adheridas más de 80 reservas, que sirve de plataforma de gestión e intercambio de conocimiento para la gestión sostenible de islas y zonas litorales.

Con la edición 2022 en el horizonte, agradecemos el esfuerzo y la participación en todas las personas e instituciones implicadas en el proceso, esperando que un mayor conocimiento y las herramientas compartidas contribuyan a transformar el modelo de producción y consumo, desde la sociedad hasta los procesos industriales para eliminar la polución por plásticos y priorizar la salud de la biosfera, nuestra salud.

Para más información: zero.plastic@islandbiosphere.org

http://islandbiosphere.org