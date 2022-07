Junio fue muy cálido en las Islas Baleares, aunque lo fue más en Menorca

El pasado junio la temperatura media en Baleares fue de 24.6?C, con una anomalía de 2.9?C, por lo que se trató de un mes muy cálido, indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este lunes



Por islas, junio fue extremadamente cálido en Menorca, con una temperatura media de 24.8?C y una anomalía de 3.2?C. En el resto de las islas el mes fue muy cálido, con las siguientes temperaturas medias y anomalías: en Mallorca, 24.6?C y 2.9?C; en Ibiza, 24.0?C y 2.1?C y, en Formentera, 25.5?C y 2.5?C.



En Mallorca, en Port de Pollença, la temperatura media fue 25.7?C, 3.9?C por encima de lo normal, fue el mes de junio más cálido desde 1951. También en Lluc, con una temperatura media de 23.4?C, 4?C por encima de lo normal, fue el junio más cálido desde 1968.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que una masa de aire cálido de procedencia africana dio lugar a la primera y temprana ola de calor del año en Mallorca e Ibiza y a días cálidos en Menorca. La ola de calor duró cinco días (del 14 al 18). Las temperaturas máximas más altas fueron 39.7?C en Porreres (Mallorca) y 37.6?C en Formentera, registradas el día 17. En ambos casos fueron las más altas para un mes de junio de sus series con datos que se remontan a 1989 y 1979, respectivamente.



En Menorca se registraron 37.1?C en es Mercadal y 35.2?C en el Aeropuerto, el día 21. Las dos son las más altas desde que comenzaron los registros en 2009 y 1965 respectivamente.



En Ibiza, fue la primera ola de calor de un mes de junio. La temperatura máxima más alta se registró en Sant Antoni de Portmany: 36.7?C, el día 15. En el Aeropuerto, se registró 34.5?C, el día 17, la segunda más alta desde 1953.



En Mallorca, la temperatura mínima más alta fue 25.2?C, registrada en Palma Portopí el día 19, la segunda más alta de su serie con datos desde 1978.



En Menorca, 24.0?C en Ciutadella el día 22, la tercera más alta desde 1991.



En Ibiza (Eivissa Depuradora) y Formentera, 23.9?C los días 21 y 20.



En Mallorca, en Palma Portopí, hubo 27 noches tropicales (récord de Junio con datos desde 1978), cuando la media para junio es 11. Una de estas noches, la del día 19, fue tórrida. Lo normal es que no haya noches tórridas en junio. En el Aeropuerto, hubo siete noches tropicales cuando la media es de dos. En el Aeropuerto de Menorca, hubo 15 (la media es cuatro); en el de Ibiza, 11 (la media es seis) y, en Formentera, 16 (media ocho).



En cuanto a precipitaciones, Junio de 2022 fue un mes seco en Baleares. En promedio, llovió 2.1 l/m2 , cuando lo normal es 12.9 l/m2, es decir, un 84 % menos.



Por islas, el mes fue muy seco en Menorca, donde llovió 0.4 l/m2, cuando lo normal son 12.0 l/m2 , un 97% menos de lo normal.



En Mallorca e Ibiza el mes fue seco. En Mallorca llovió un promedio de 2.5 l/m2 , cuando lo normal es 13.4 l/m2 , un 81% menos y en Ibiza llovió en promedio 0.9 l/m2 , cuando lo normal es 11.4 l/m2 , es decir, llovió un 92% menos.



En Formentera, el mes fue normal, con una precipitación promedio de 1.6 l/m2, cuando lo normal son 6.3 l/m2, un 75% menos.



En varias estaciones la precipitación total mensual no llegó ni a 1.0 l/m2



. En todo el mes, en el Aeropuerto de Menorca, se recogieron 0.2 l/m2 (el cuarto junio más seco de su serie con datos desde 1965); en el Far de Capdepera y Son Servera Son Sard (Mallorca) y en Sant Joan de Labritja (Ibiza) se recogieron un total de 0.6 l/m2 .



Las precipitaciones máximas diarias recogidas fueron: en Mallorca, 4.7 l/m2 en Palma Portopí el día 23; en Menorca, 1.3 l/m2 en la Mola de Maó el día 26; en Ibiza, 1.3 l/m2 en el Aeropuerto el día 22 y, en Formentera, 0.9 l/m2 el día 22.



Hubo un día de tormenta en Mallorca. Hubo 5 días de precipitaciones acompañadas de barro en Mallorca (lo normal es una), dos en Menorca (lo normal es 1.2) y 2 en Ibiza (lo normal es 0.7) y también dos en Formentera.



Hubo seis días de brumas o nieblas en Mallorca (1, 2, 6, 8, 20, 29), cinco en Menorca (1, 2, 6, 11, 12) y cuatro en Ibiza y Formentera (1, 2, 6, 7).



Junio fue normal en cuanto al viento: en el Aeropuerto de Menorca hubo cinco días de viento fuerte, cuando la media es de cuatro; en el Aeropuerto de Ibiza hubo dos, que es lo normal; en el de Palma hubo uno día de viento fuerte (lo normal son dozs) y, en Formentera, hubo un solo día de viento fuerte.



Las rachas máximas fueron de 85 km/h, dirección SE, en la Serra d’Alfàbia el día 19; 65 km/h del N en el Aeropuerto de Menorca el día 10; 58 km/h del SSW en el Aeropuerto de Ibiza el día 10 y 53 km/h del SW en Formentera también día 23.



Hubo cuatro días con "rissagues" significativas, en el puerto de Ciutadella, los días 3, 4, 24 y 26, este último día de 95 cm. Lo normal en Junio es que haya una. Hubo dos días con olas de más de 3 m en Menorca. EFE