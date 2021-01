José Luis Benejam se reúne con el sector hostelero del municipio tras el anuncio de entrada a fase 4

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, se reunió con los hosteleros del municipio, tras el anuncio por parte del Gobierno de las Islas Baleares de la entrada de Menorca dentro del nivel 4 de alerta sanitaria, y las nuevas medidas de restricción que afectan a este sector.

En la reunión, en la que también participó Txiqui Arévalo, concejal de Promoción Económica, Fomento del Empleo, Mantenimiento de Vías Públicas, Cementerio y Parques y Jardines, el alcalde les explicó las nuevas medidas que, previsiblemente, si no hay ningún cambio, entrarán en vigor a partir del sábado, entre las que se encuentra el toque de queda a partir de las 22h, o el cierre del interior de los bares y restaurantes. Benejam les manifestó que durante la reunión que se mantuvo ayer mañana entre Patricia Gomez, consejera de Salud, y Susana Mora, presidenta del Consejo Insular, con todos los alcaldes y alcaldesas de la isla, manifestó su desacuerdo y descontento con estas medidas tan restrictivas con los bares y restaurantes, ya que ha quedado constatado que los brotes de Covid-19 más importantes no han surgido en el ámbito de la hostelería, sino en el ámbito social, durante las reuniones privadas. Así todo, entiende que todas las medidas se toman con la voluntad de contribuir al no avance de la pandemia y preservar la salud de los ciudadanos.

Por otra parte, el alcalde de Alaior les anunció que el Ayuntamiento ya está trabajando en una nueva batería de medidas económicas, que incluirá una segunda línea de ayudas para pequeñas y medianas empresas del municipio. Por su parte, los hosteleros agradecieron la rapidez en que el Ayuntamiento se dirigió a ellos, y trasladaron al alcalde y al concejal todas sus dudas y preocupaciones que suscitan estas nuevas medidas. Ayuntamiento de Alaior