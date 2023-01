Este viernes han empezado las “Jornadas Vivienda e inclusión. Nuevas políticas de vivienda” del Consell Insular de Menorca que se desarrollan las mañanas de este viernes 27 y sábado 28 en la Sala de Plenos del Consell, con la participación de una docena de ponentes de relevancia estatal e internacional y la proyección también de un documental en Ca n’Oliver. Las jornadas que se pueden seguir también en directo o en diferido por el canal YouTube del Consell Insular de Menorca han sido inauguradas por la Presidenta Susana Mora y la consellera de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local Cristina Gómez con una cincuentena de asistentes.



La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, durante la bienvenida de las jornadas ha destacado que “es una realidad que a día de hoy, donde vivimos en una sociedad desarrollada, el acceso a la vivienda no es un derecho garantizado para todo el mundo, y nos encontramos, día última día, que las dificultades de acceso, envés de ir menguando, van creciente. Lo hemos visto en grandes ciudades europeas, pero los datos nos señalan que en Menorca empieza a ser una realidad de cada vez más latente, mientras hay decenas de viviendas vacías”.



Por su parte Cristina Gómez ha aportado datos del Informe del Observatorio DESC sobre la situación de la vivienda en Baleares, donde se detalla que el 81% de la población de las Islas Baleares cumple los requisitos para pedir vivienda social. También ha incidido en que el difícil acceso a la vivienda se ve agraviado cuando se suman características de género, raza o edad. Además, la consellera Gómez ha hablado de la posibilidad de limitar la compra de vivienda solo a personas residentes en las islas, puesto que las compras de vivienda en Baleares por personas no residentes han subido un 93% entre el 2020 y el 2021, llegando el 2021 “al 36% de viviendas adquiridas en las Islas ha sido comprado por personas no residentes, que a la larga tienen las viviendas cerradas 10 meses el año o los destinan a alquiler turístico, es decir, a ser un bien especulativo y no un bien de uso”.

La jornada del viernes incluye la mesa de ponencias “Conocer el contexto: desigualdades y riesgos en materia de vivienda” con Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO de género de la Universidad Politècnica de Madrid; Carlos Álvarez-Dardet Díaz, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, de la Universidad de Alicante y Jordi Bosch Meda, director del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Al final de la mañana la segunda mesa “El principio de igualdad de oportunidades como herramienta para la innovación en políticas de vivienda. El caso de la Comunidad Valenciana” cuenta con Purificación Peris García, directora general de Emergencia Residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la Generalitat Valenciana y Nuria Matarredona Desantes, directora general de Innovación Ecológica en la Construcción también de la Generalitat Valenciana.



El sábado la jornada empezará a las 9:30 horas con la mesa “Diseño y planificación de viviendas centradas en las necesidades de la vida cotidiana: ejemplos y buenas prácticas” y la ponencia «El referente vienés. El papel transformador de los proyectos piloto» con Inés Novella Abril, profesora de urbanismo de la Universitat Politècnica de València e investigadora de la Cátedra UNESCO de género de la Universidad Politècnica de Madrid, quien ha estado coordinando las ponencias y debates de las “Jornadas Vivienda e inclusión. Nuevas políticas de vivienda” del Consell Insular de Menorca. También se realizará la mesa “Respuestas desde la arquitectura y el urbanismo a vulnerabilidades residenciales específicas” con las ponencias «Vivienda y entorno urbano como elementos clave en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género. El caso de la Casa Malva de Gijón» de Manuela Suárez Granda, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer. «Regeneración del entorno cotidiano de hogares vulnerables como herramienta de salud pública. El caso del Barrio del Cementerio de Alicante» de Daniel Millor Vela, arquitecto responsable del proyecto y «Alojamientos innovadores para la tercera edad» de Mayte Sancho Castiello, experta en planificación gerontológica. Para acabar Anna Bofill Levi, arquitecta y compositora, ofrecerá la ponencia “Reflexiones sobre mi experiencia” dentro de la mesa Vivienda e innovación social.