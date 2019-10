JORNADAS SOBRE TURISMO Y DIGITALIZACIÓN EN EL CENTREBIT MENORCA

Los días 17 y 18 de octubre, la Fundación Fomento del Turismo de Menorca y la Fundación Bit organizan en el CentreBit Menorca las jornadas “La digitalización en el turismo. Una gran oportunidad para ganar en competitividad y eficiencia”, con el objetivo de capacitar a las empresas turísticas menorquinas en el uso de la tecnología e incrementar así su productividad y competitividad.



Estas jornadas forman parte de un programa conjunto con el que ambas entidades persiguen mejorar la capacitación empresarial, promover la innovación y la incorporación de recursos tecnológicos, así como el fomento del conocimiento y el diálogo entre las empresas del sector tecnológico y turístico de Menorca.

Las jornadas se inaugurarán el jueves 17, a las 18.30 horas. Después de la bienvenida institucional, a cargo de la presidenta Susana Mora, tendrá lugar la ponencia “La digitalización de la empresa turística: 10 puntos que te ayudarán a incrementar tu productividad y a ganar nuevos clientes”, que pronunciará Montserrat Peñarroya, fundadora y directora general del Institut Internacional per a la Recerca en Societat de la Informació i el Coneixement y directora general de Quadrant Alfa.



Seguidamente, se llevará a cabo la mesa redonda “Casos de buenas prácticas en la incorporación de herramientas tecnológicas”, integrada por Toni Masferrer, de Owners Menorca; Luis Anglés, de Bodegas Binifadet; Anja Sánchez Rodrigo, del Hotel Boutique & Spa “Jardí de ses Bruixes”; y Maria Teresa Gustems, de Menorca en Kayak.

La segunda jornada empezará a las 10 horas con la ponencia “Disruptive digital marketing. Ser o no ser en el s.XXI”. Anna Domingo compartirá su conocimiento en el diseño de producto turístico en Manhattan a partir de su experiencia en el Empire State, de su participación en la creación del Top of the Rock del Rockefeller Center y de su proyecto actual, Hudsonyards.



Después será el turno para que diversas empresas tecnológicas hagan una breve presentación de soluciones TIC enfocadas al turismo. Asimismo, se habilitará un corner per poder atender consultas y mantener un diálogo próximo.