Jornada de tecnificación de salto de altura y triple salto en Alaior

Ayer lunes Lô Esport, l’escola Balear de l’Esport y la federación balear de atletismo, organizaron unas jornada de tecnificación de salto de altura y triple Salto con el saltador Lemen Fatty, alteta internacional con la selección española y que posee unas mejores marcas de 2:20 en altura y 14.91 en Triple Salto. Atleta que este año ha fichado por Lô Esport. Impartió unas sesiones de tecnificación para atletas sub 16 y sub 18 y sub 20.

Esta jornada estuvo abierta también para los entrenadores de Menorca y resultó ser un éxito de participación.