El inicio de la temporada ha sorprendido a las urbanizaciones de Menorca

Tras un paréntesis forzado de dos años por la pandemia de la COVID, la Federació ha querido de nuevo recopilar y documentar la situación de las principales zonas turísticas al inicio de una nueva temporada turística. Para ello abrió durante 18 días (del 5 al 22 de este mes de mayo) una encuesta anónima. Cualquier usuario, residente o empresario a través de la propia web de PIME Menorca, Facebook y Twitter pudo trasladar su valoración respecto a 11 parámetros distintos de 34 urbanizaciones de la isla, con tres opciones posibles de respuesta (buena / regular / deficiente). Un total de 170 respuesta han sido recogidas, muchas de ellas con fotografías adjuntadas al mismo formulario web de la encuesta, por mail y por WhatsApp. En el Dosier fotográfico recogemos las imágenes recopiladas y que deben sirven para ejemplificar las valoraciones realizadas en este Estudio sobre el estado de las urbanizaciones de Menorca 2022. En ningún caso se trata de una recogida exhaustiva de todas las situaciones, ni que sean las más significativas en cada caso. Una vez tabulados y codificados todos los datos, el Cuadro final adjunto muestra los resultados por urbanización con las medias del total de las encuestas de valoración cumplimentadas y recibidas. Para contrastar los datos resultantes, los mismos siempre son verificados por visitas del personal técnico de la propia Federació antes de su publicación. A partir de ello se analizan los datos resultados extrayendo distintas conclusiones, apoyadas siempre de observaciones y comentarios recogidos durante el proceso de la encuesta. En líneas generales las evaluaciones de las urbanizaciones de la isla están muy por debajo de las recibidas en el último estudio realizado en 2019. Puede comprobarse también en www.pimemenorca.org/estudios/urbanizaciones con los datos históricos del estudio por urbanizaciones y por parámetros (2001 – 2019). La sensación general de la mayoría de los que han participado en la encuesta es que el inicio de la temporada turística parece haber sorprendido a las urbanizaciones. Durante dos años las medidas de prevención y contención de la COVID hizo imposible que las urbanizaciones alcanzaran el número de visitantes habitual durante el verano. Esto hizo que no se acometieran durante este periodo algunas tareas básicas de mantenimiento y cuidado. Y ahora, dos años después, cuesta aún más su puesta a punto. En este mismo sentido, hemos observado como han ido variando el sentido mayoritario de las valoraciones a medida que avanzaba el periodo de respuestas de la encuesta de este 2022. A principios de mayo las valoraciones eran más negativas que al final. Los trabajos de limpieza, playas, zonas verdes, mantenimiento,… de las principales zonas turísticas se han concentrado durante la segunda mitad del mes de mayo. Por ejemplo, el servicio de limpieza de playa empezó su retirada masiva de posidonia el 15 de mayo. Es precisamente la acumulación de la posidonia retirada justo enfrente de la entradas de distintas playas motivo de alguna queja recibida (por ejemplo, Santandria y Cala Blanca). Debería tenerse más cuidado en ello. De todas formas aparece como el parámetro mejor valorado de todos. En el lado opuesto, el parámetro peor valorado por los usuarios en el conjunto de las urbanizaciones de Menorca es la red telefonía / internet. Además de la carencia de un servicio óptimo en este punto (por ejemplo, Cala’n Bosch, Canutells,…) desciendo las valoraciones de este elemento por la existencia en espacios turísticos relevantes de una excesiva red de telefonía y cableado eléctrico a la vista y con servicios estructurales obsoletos,. Desmejoran mucho la imagen de la zona. No forma parte de los parámetros encuestados pero algunos de los encuestados han querido trasladar su malestar por la falta de servicios de temporada en algunas playas (hamacas y elementos náuticos, principalmente) por la licitación tardía por parte de ayuntamientos y Costas. El mobiliario e infraestructuras urbanas por su deterioro también ha centrado algunos comentarios recibidos por usuarios (por ejemplo, barandilla en la zona de Calan Brut en Cala’n Blanes). Reconociendo que en muchos casos puede deberse en gran parte a incivismo de algunos usuarios, muchos consideran que con los impuestos que se pagan no debería tardarse tanto en su reposición a su estado óptimo. Mejorar el alumbrado público se ha convertido en una necesidad de mantenimiento urgente en determinadas zonas, y que en muchos casos se trata de una mano de pintura (Santandria, Cala’n Blanes,…). No substitución integra de la farola. Una mala iluminación junto a complejos semiabandonados desde hace años en plena urbanizaciones crea un resultado perjudicial como destino turístico (Son Parc, Sol del Este,…). En cuanto a las carreteras de acceso a las urbanizaciones se han recogido varios ejemplo de estas con demasiadas plantas y vegetación en los márgenes (Calan Porter, Torre Solí, Cala’n Blanes,…). Y que en muchos casos invaden el arcén, o parte de la calzada, si este no existe o es mínimo. De la red viaria de carreteras de acceso a zonas turísticas se han documentado varias sin o escaso arcén (por ejemplo, Ses Salines, Playas de Fornells, Torre Solí, Arenal d’en Castell, Canutells,..). Un peligro para la seguridad vial. El tema de los aparcamientos es el segundo parámetro peor valorado en el conjunto de la encuesta. En la inmensa mayoría por su falta de estos. Por primera vez se han recibido observaciones respecto a la necesidad de controlar caravanas y furgonetas donde se pernocta una vez instaladas en aparcamientos públicos. También hemos recibido la propuesta de solicitar a la administración más aparcamientos para recarga de vehículos eléctricos. A pesar de no ser de los mejor valorados, debe reconocer que en cuanto al vallado de solares la percepción respecto a 2019 es de mejoría. El parámetro que más ha mejorado. El vallado de solares es importante por imagen y sobre todo para que la maleza no sobrepase las propiedades y dificulta el acceso de personas y vehículos. Además, la necesidad de colocar carteles de no tirar basuras significa que si los solares no están adecuadamente vallados existe el peligro que se acumulen restos y residuos. Quejas por falta de limpieza viaria ordinaria del día a día no se han recibido. No obstante, si se han localizado residuos en las calles, especialmente mobiliario doméstico y jardinería (Addaya) y escombros (Son Xoriguer) que se presume esperan ser retirado por los servicios correspondientes desde hace un tiempo. Algunas pintadas en las paredes también. Debería renovarse parte de los contenedores y basuras en algunas zonas de viviendas turísticas. Solicitud de mejor limpieza de baños públicos en playas. En este punto algún residente ha aprovechado la encuesta para preguntar por la forma en que se ejecutará la recogida de basura puerta a puerta anunciada próximamente en Maó y Es Castell. En demasiadas urbanizaciones las aceras son exageradamente estrechas (por ejemplo, Ses Salines, Cala’n Porter, Sa Mesquida, Es Grau,…) y con vegetación. Su amplitud es un tema estructural de difícil y costosa solución en la mayoría de casos. La eliminación de su vegetación silvestre si es mucho más fácil y debería ser un servicio permanente. Faltan algunas tapas de arquetas de telefonía y demás suministros. Un peligro para los viandantes. También falta más cuidado en las zonas verdes y su mobiliario o juegos infantiles. Por lo general faltan zonas realmente verdes y de disfrute de sus usuarios. Desde el punto de vista del usuario habitual no tanto, pero desde la visión del visitante la señalización no es suficiente para facilitar su movilidad viaria por las calles de urbanizaciones con distribuciones de calles y direcciones excesivamente complicadas. En cuanto al sector de transportistas se quejan por la falta de cargas y descargas en las zonas turísticas. También hemos recogido señalización horizontal muy mejorable, pues se ha borrado con el tiempo y es de escasa visibilidad. El ultimo parámetro evaluado. El asfaltado de las calles de las urbanizaciones analizadas está muy gastado y levantado, producido en muchos casos por las raíces de los árboles que existen (por ejemplo, Son Carrió, Cala’n Bosch,…) o por los años que llevan los pavimentos (por ejemplo, Binibeca Nou). Y en algunas urbanizaciones se han reasfaltado calles (por ejemplo, Playas de Fornells). Hay que destacar como ejemplo del trabajo bien hecho las mejoras evidentes y diversa que ha ejecutado el Ayuntamiento de Es Castell en Sol del Este en fechas recientes: Nuevo paseo convertido en un museo al aire libre.

Mejora iluminación con el cambio de las farolas.

Vallado de parcelas municipales

Nuevo parque infantil en una parcela en desuso y llena de malas hierbas hasta la fecha. Del resto de urbanizaciones destacamos, a modo de titular, lo siguiente: Alaior: Cala’n Porter : Urbanización con necesidades estructurales de mejora, destacando negativamente el cableado aéreo. Hace muchos años que no se observa un cambio sustancial.

: Urbanización con necesidades estructurales de mejora, destacando negativamente el cableado aéreo. Hace muchos años que no se observa un cambio sustancial. San Jaime : Direcciones de las diferentes calles confusa para los visitantes. Pocas zonas verdes pero correctas.

: Direcciones de las diferentes calles confusa para los visitantes. Pocas zonas verdes pero correctas. Son Bou : Aparcamientos totalmente insuficiente. Lleno el de la entrada a la urbanización en el mes de mayo. De todas forma es la urbanización más valorada de toda la encuesta.

: Aparcamientos totalmente insuficiente. Lleno el de la entrada a la urbanización en el mes de mayo. De todas forma es la urbanización más valorada de toda la encuesta. Torre Solí: Carretera de acceso a la urbanización con muy poco arcén e invadido por hierbas que no ha sido segadas. Ciutadella: Sa Caleta/Son Blanc : Mantenimiento y limpieza correctos en Sa Caleta, deficiente en Son Blanc. Carretera de acceso en obras.

: Mantenimiento y limpieza correctos en Sa Caleta, deficiente en Son Blanc. Carretera de acceso en obras. Santandria : Limpieza correcta pero con farolas que necesitan ser pintadas de nuevo.

: Limpieza correcta pero con farolas que necesitan ser pintadas de nuevo. Son Carrió : Acceso adecuado a la urbanización pero con un asfalto dentro de la misma muy deficiente.

: Acceso adecuado a la urbanización pero con un asfalto dentro de la misma muy deficiente. Cala’n Bosch : La señalización viaria horizontal de la urbanización es muy mejorable.

: La señalización viaria horizontal de la urbanización es muy mejorable. Son Xoriguer : La urbanización cuenta con zonas verdes descuidadas y pobres.

: La urbanización cuenta con zonas verdes descuidadas y pobres. Cala Blanca : La urbanización precisa de adecuación en sus aceras.

: La urbanización precisa de adecuación en sus aceras. Cala’n Blanes : Dejadez en la carretera de acceso y en el carril bici y olvido de la existencia de la zona de calan Brut.

: Dejadez en la carretera de acceso y en el carril bici y olvido de la existencia de la zona de calan Brut. Cala Morell : Gran mejora de las aceras, aunque todavía quedan sin arreglar. Pendiente también solventar el tema de la falta de aparcamiento. Pésima impresión al ver el tubo del alcantarillado sobre la acera en la bajada de la playa.

: Gran mejora de las aceras, aunque todavía quedan sin arreglar. Pendiente también solventar el tema de la falta de aparcamiento. Pésima impresión al ver el tubo del alcantarillado sobre la acera en la bajada de la playa. Serpentona: Urbanización en estado mejorable pero aceptable, a falta de renovar elementos básicos como el alumbrado público, asfaltado, zonas verdes etc. Pasa a ser la mejor valorada del municipio por los encuestados. Es Castell: Sol del Este: Ejemplo para el resto del trabajo bien hecho. Las últimas mejoras son evidentes y diversas (paseo convertido en museo al aire libre, mejora iluminación, vallado de parcelas municipales, nuevo parque infantil,…). Pasa a ser, por detrás de Son Bou, la segunda mejor urbanización por valoraciones recibidas. Es Mercadal: Ses Salines : Destacan las aceras estrechas que dificultan la movilidad por la urbanización.

: Destacan las aceras estrechas que dificultan la movilidad por la urbanización. Playas de Fornells : Algunas de las calles principales han sido asfaltadas recientemente. Las aceras con piedras naturales no son la mejor opción de movilidad.

: Algunas de las calles principales han sido asfaltadas recientemente. Las aceras con piedras naturales no son la mejor opción de movilidad. Arenal d’en Castell : Falta de aparcamiento notable, y más durante los meses de temporada alta.

: Falta de aparcamiento notable, y más durante los meses de temporada alta. Addaya : Destaca la limpieza viaria y las aceras acondicionadas en su gran mayoría. Algunas bolsas grandes de basura por recoger.

: Destaca la limpieza viaria y las aceras acondicionadas en su gran mayoría. Algunas bolsas grandes de basura por recoger. Son Parc: Muchas zonas sin vallar ni edificar a lo largo de la extensa urbanización. Bien asfaltado y limpio. Es Migjorn Gran: Santo Tomás: Urbanización en buen estado general, con numerosos accesos a la playa a través de diversos parkings y con una falta de alumbrado público significativa. Ferreries: Cala Galdana: Buen estado general, con varios miradores bien señalizados y zonas verdes bien cuidadas. Maó: Cala Llonga : Estado de conservación es excelente, excepto los solares sin vallar, lo que provoca hierbas que invaden las aceras y aceras en mal estado, etc. Denuncias de incivismo vecinal recibidas.

: Estado de conservación es excelente, excepto los solares sin vallar, lo que provoca hierbas que invaden las aceras y aceras en mal estado, etc. Denuncias de incivismo vecinal recibidas. Canutells : Falta de cuidado de viales y aceras. No se ha realizado nada al respecto en los dos años de pandemia. Mantiene los defectos de mantenimiento. La peor según las valoraciones de los encuestados.

: Falta de cuidado de viales y aceras. No se ha realizado nada al respecto en los dos años de pandemia. Mantiene los defectos de mantenimiento. La peor según las valoraciones de los encuestados. Es Grau : En los últimos años, antes del Covid, ya se había ido haciendo algunas mejoras importantes, pasarelas, quita miedos, señalización, basuras, etc... se ha mantenido la conservación. Es positivo.

: En los últimos años, antes del Covid, ya se había ido haciendo algunas mejoras importantes, pasarelas, quita miedos, señalización, basuras, etc... se ha mantenido la conservación. Es positivo. Sa Mesquida: Siempre se podría mejorar cosas pero no es una zona que esté en mal estado de mantenimiento. Haría falta aceras más accesibles. Sant Lluís: Alcaufar : No hay parkings, los mismos y sólo los de la calle. Algunas aceras con hierbas. La imagen de la calzada y del desbroce desmerecen el conjunto de la urbanización.

: No hay parkings, los mismos y sólo los de la calle. Algunas aceras con hierbas. La imagen de la calzada y del desbroce desmerecen el conjunto de la urbanización. Biniancolla : Resaltamos el cuidado de la playa pero como punto negativo el asfaltado y el parking necesitan una sustancial mejora.

: Resaltamos el cuidado de la playa pero como punto negativo el asfaltado y el parking necesitan una sustancial mejora. Binibeca Nou : De las peores urbanizaciones de la zona en cuanto a mantenimiento general de las infraestructuras (alumbrado, asfaltado, aceras...)

: De las peores urbanizaciones de la zona en cuanto a mantenimiento general de las infraestructuras (alumbrado, asfaltado, aceras...) Binibeca Vell : Estado general aceptable, de las mejores comparativamente, pero no se debe descuidar su mantenimiento.

: Estado general aceptable, de las mejores comparativamente, pero no se debe descuidar su mantenimiento. Binisafúller : También de las peores urbanizaciones del municipio en cuanto a mantenimiento general de las infraestructuras (alumbrado, asfaltado, aceras...)

: También de las peores urbanizaciones del municipio en cuanto a mantenimiento general de las infraestructuras (alumbrado, asfaltado, aceras...) Punta Prima : Pequeños detalles faltan en el asfalto de algunas calles y cableado aéreo. Sin muchos cambios desde hace dos años.

: Pequeños detalles faltan en el asfalto de algunas calles y cableado aéreo. Sin muchos cambios desde hace dos años. S’Algar : Algunas aceras con hierbas. Mantiene la condición de urbanización cuidada desde que se creó, pero necesitará en breve mejora del asfaltado.

: Algunas aceras con hierbas. Mantiene la condición de urbanización cuidada desde que se creó, pero necesitará en breve mejora del asfaltado. Son Ganxo : El cableado aéreo es sumamente llamativo tan cerca de la línea de costa y su impacto visual. Urbanización de la isla cuya valoración ha descendido más respecto a la encuesta de 2019.

: El cableado aéreo es sumamente llamativo tan cerca de la línea de costa y su impacto visual. Urbanización de la isla cuya valoración ha descendido más respecto a la encuesta de 2019. Torret: Aceptable pero pasa el tiempo y si no se hacen mejoras el desgaste y el estado general se va deteriorando.