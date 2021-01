Inicio de las obras de la celda 2 de la ampliación del vertedero de Milà II

Día 12 de enero de 2021 se ha llevado a cabo el acta de comprobación de replanteo de las obras del proyecto constructivo de la celda 2, con lo cual éstas pueden iniciarse formalmente.

La actuación forma parte de las previsiones incluidas en el plan director sectorial de prevención y gestión de los residuos no peligrosos de Menorca, aprobado definitivamente en junio de 2020. Este proyecto también fue autorizado el mes de junio de 2020 por el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, mediante la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada consistente en la construcción de la celda 2 de la ampliación del vertedero de Milà II. Una vez superado el trámite ambiental, la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca aprobó inicialmente el proyecto constructivo el mes de julio de 2020, y se puso a exposición pública para quedar aprobado definitivamente el mes de noviembre de 2020.

La construcción de la celda 2, con una vida útil estimada de unos 8 años, permitirá el relevo de la actual celda en explotación, denominada celda 3, que está agotando su capacidad. La importancia de esta obra radica en que es la única instalación de vertido de la isla, y que recibe el rechazo de todas las plantas de tratamiento de residuos de la isla, así como aquellos residuos que no pueden ser valorizados previamente. Conviene recordar que el tratamiento de residuos siempre lleva asociado una fracción de rechazo que no se puede valorizar, y que sólo tiene como última opción posible el vertido, por lo que todas las plantas de tratamiento deben disponer de un vertedero asociado para a cerrar el ciclo de gestión de los residuos. La ampliación del vertedero de Milà II está constituido por diferentes celdas.

Las celdas actualmente en activo son las celdas 3, E y C. Las celdas 3 y E, a día de hoy, se gestionan como una única celda, (celda 3), y recibe residuos no peligrosos, mientras la celda C está destinada a residuos peligrosos (cenizas y amianto). El resto de celdas (2, 1 y 0) se encuentran pendientes de construir.