Se inicia la segunda fase de mejora del alumbrado público en las urbanizaciones de la isla

El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ha iniciado en la segunda fase de mejora del alumbrado público en las urbanizaciones de Menorca, después de adjudicar los proyectos licitados durante el año 2021. Concretamente, esta segunda fase, que como la primera se ocupará de sustituir lámparas de descarga por tecnología LED en las luminarias del alumbrado exterior, se ejecutará en las urbanizaciones de Cala en Porter, en Alaior, de Cala en Blanes, en Ciutadella; y de Cala Galdana, en Ferreries.



El objetivo de las actuaciones es mejorar la eficiencia energética y disminuir la contaminación lumínica en las citadas urbanizaciones en cumplimiento del Reglamento de Protección del Medio Nocturno de Menorca. Las actuaciones, además, permitirán un ahorro directo del consumo eléctrico cercano al 60%, que repercutirá en la reducción de la factura eléctrica de los ayuntamientos.



Esta segunda fase da continuidad a la primera ejecutada anteriormente y que representó la renovación de alumbrados en Punta Prima y s'Algar, en Sant Lluís; Son Vilar, en el Castell; Cuevas Nuevas y Son Parc, as Mercadal; y Santo Tomás, as Migjorn Gran.



El lote 1, correspondiente a la urbanización de Cala en Blanes, en el término municipal de Ciutadella, se licita por un importe de 317.115,00 €, y ha resultado adjudicataria la empresa ANTONIO GOMILA por un importe final de 219.000,00 € (IVA excluido).



El lote 2, correspondiente a la urbanización de Cala en Porter, en el término municipal de Alaior, se licitó por un importe de 130.870,00 €, y ha resultado adjudicataria la empresa ANEUM LED por un importe final de 48.210, 00 € (IVA excluido).



El lote 3, correspondiente a la urbanización de Cala Galdana, en el término municipal de Ferreries, se licitó por un importe de 55.226,00 €, y ha resultado adjudicataria la empresa XIMVIAM por un importe final de 42.650,00 € ( IVA excluido).



El Reglamento de Protección del Medio Nocturno de Menorca, aprobado definitivamente en junio de 2021, establece las prioridades de actuación en materia de alumbrado artificial, no sólo para mejorar la eficiencia energética, sino también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la contaminación lumínica y mejorar la calidad del cielo nocturno, así como para ofrecerle una mejor experiencia de observación del firmamento.