La increíble lección de Jaume Pascual: vive solo con 104 años y desvela su secreto

Con 104 años recién cumplidos, la historia de Jaume Pascual es mucho más que una cifra en el calendario. Es el relato vivo de un siglo de cambios, dificultades y una capacidad de resistencia inquebrantable. Este vecino de Es Migjorn Gran, aunque mallorquín de cuna, se ha convertido en un auténtico depositario de la memoria de Menorca, un testimonio de primera mano sobre una época de escasez y esfuerzo que contrasta radicalmente con el presente. Su lucidez y energía desmienten su edad, permitiéndole compartir una narrativa personal que es, a su vez, la crónica de toda una generación.

De Mallorca a Menorca, una vida de trabajo

Nacido en Alcúdia (Mallorca), Jaume Pascual recuerda una juventud definida por la necesidad de trabajar desde muy joven. Uno de sus primeros oficios fue en un aserradero mallorquín, donde se dedicaba a fabricar pequeñas piezas de leña. Aquellos eran tiempos en los que cada tarea, por ardua que fuera, era fundamental para la subsistencia. Más tarde, su vida laboral lo llevaría a ejercer oficios hoy casi desaparecidos, como el de carbonero y pescador, profesiones que exigían un enorme sacrificio físico y una conexión directa con la tierra y el mar.

Su llegada a Menorca no fue el final de su periplo laboral, sino una continuación de esa cultura del esfuerzo. La trayectoria de Jaume es un reflejo de la polivalencia obligada de la época, donde no existía la especialización, sino la capacidad de adaptarse a cualquier labor que permitiera llevar un jornal a casa. Cada una de estas ocupaciones ha dejado una huella en su memoria, conformando un mosaico de experiencias que explican su profunda comprensión del valor del trabajo.

Las cicatrices imborrables de la guerra

Uno de los capítulos más dolorosos de su vida fue, sin duda, la Guerra Civil Española. El conflicto no solo marcó el país, sino que también dejó una herida profunda en su propia familia. Pascual ha relatado la pérdida de un hermano durante la contienda, un suceso trágico que ha sobrellevado durante décadas. Este episodio, contado con la serenidad que solo el tiempo otorga, subraya la dimensión humana de un conflicto que alteró para siempre el destino de miles de familias como la suya, marcando su juventud con una pérdida irreparable.

En sus recuerdos también pervive la dura realidad económica de la posguerra. Un jornal diario ascendía a seis duros (unas 30 pesetas), una cantidad que hoy parece irrisoria pero que entonces constituía el sustento de una familia. Esta cifra, más que un dato económico, es un indicador de las enormes dificultades y la escasez que caracterizaron aquellos años, un contexto que obligaba a valorar cada peseta y a vivir con una austeridad impensable en la actualidad.

Reflexiones de un centenario con espíritu joven

A sus 104 años, Jaume Pascual mantiene una notable independencia. Vive solo en su casa de Es Migjorn Gran, aunque recibe la visita de una persona que le asiste por las mañanas. Esta autonomía es el reflejo de una vida activa y de una fortaleza física y mental fuera de lo común. Su día a día es tranquilo, pero su mente no descansa, observando el mundo actual con la perspectiva única que le otorga su experiencia centenaria.

Hoy en día a un joven todo le viene a la mano; antes no teníamos nada" Jaume Pascual Vecino centenario de Es Migjorn Gran

Su visión sobre las nuevas generaciones es clara y la expresa sin rodeos, comparando las facilidades actuales con las carencias de su juventud. "Hoy en día a un joven todo le viene a la mano; antes no teníamos nada", ha afirmado. Esta frase, cargada de significado, no es una crítica, sino una constatación de dos mundos opuestos. Es la reflexión de alguien que ha conocido la lucha por lo más básico y que observa una sociedad donde, a su juicio, el camino parece más allanado, una idea que resume a la perfección el abismo generacional que ha presenciado a lo largo de su increíble vida.