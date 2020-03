En Baleares hay 70 profesionales sanitarios infectados de coronavirus, lo que representa el 15,7 % de los casos activos de COVID-19, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Salud.

En Baleares se han diagnosticado hasta este martes 478 casos de coronavirus, de los que 13 son pacientes que han fallecido y 19 han superado el COVID-19, por lo que hay 446 personas con diagnosticadas en hospitales o en siguiendo el tratamiento en sus casas.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Islas Baleares, Francesc Albertí, ha detallado este martes en su rueda diaria que en Mallorca hay 63 médicos y enfermeros contagiados (33 del hospital de Son Espases, 13 de Son Llàtzer, 11 del de Inca y 5 de Manacor).

En el hospital Can Misses de Ibiza se han contagiado 4 profesionales y en el Mateu Orfila de Mahón, 4.

El contacto de enfermeras y médicos con compañeros y pacientes infectados con coronavirus ha supuesto que 252 profesionales estén apartados de sus puestos en Mallorca, 63 en Menorca y 28 en Ibiza, aunque algunos de ellos prestan servicios a distancia.

En total son 345 sanitarios en vigilancia activa y 70 contagiados, una suma de 415 médicos y enfermeros que tienen que ser relevados, aproximadamente el 3,4 % del total de profesionales de la sanidad pública de Baleares.

El doctor Albertí también ha detallado las últimas cifras de ingresados en hospitales públicos y privados con diagnóstico de coronavirus.

Hay 169 en hospitales de Mallorca, 147 de ellos en centros públicos (incluido entre estos el de la Cruz Roja) y los 22 restantes en clínicas privadas. En las unidades de cuidados intensivos de Mallorca hay 38 pacientes en estado grave.

En el hospital Mateu Orfila de Menorca están ingresados 8 pacientes, 5 de ellos en la UCI, mientras que en Can Misses de Ibiza hay 21 enfermos con coronavirus, 5 graves, y en la clínica Nuestra Señora del Rosario permanece en la UCI una persona.

En el conjunto de Baleares están ingresados en UCI 49 contagiados de coronavirus, lo que se traducen en que el 10,9 % de los pacientes con infección activa están graves.

En residencias de ancianos y discapacitados se han contabilizado 31 diagnósticos de COVID-19, 3 de ellos en Ibiza y el resto en Mallorca, de los que 3 fallecieron.

Albertí, que ha confirmado que aún no han llegado a las islas los test de diagnóstico rápido prometidos por el Gobierno, ha señalado que el espacio de hospitalización que se está montando en el hotel Palma Bay será para pacientes con síntomas menos graves que no quepan en los hospitales y para personas de residencias que no puedan permanecer aisladas en ellas, aunque ha subrayado que, por el momento, los hospitales tienen capacidad para atender a los enfermos. EFE