Me he hecho daño, qué hago? Urgencias o la Farmacia?

Este jueves tendrá lugar la tercera de las cuatro sesiones del Ciclo de Charlas Saludables que organiza la Cooperativa Farmacéutica Menorquina con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Baleares.

Será en el salón de actos del Museo de Menorca a partir de las 19.30 horas, con la intervención de la enfermera Sara Bernadas, que hablará sobre cómo actuar ante los pequeños accidentes domésticos que a veces se producen como por ejemplo, un corte, un vez, un rasguño o una quemadura, entre muchas otras. Bajo el título "Me he hecho daño, qué hago ?, la enfermera hará un repaso de los diferentes tipos de heridas más habituales con las que se encuentran los servicios de urgencia con el fin de analizarlos y recomendar la mejor actuación. "No siempre es imprescindible acudir al centro hospitalario y nos podemos ahorrar desplazamientos y esperas innecesarias" explica Sara Bernadas. "En función de los signos y síntomas que nos produzca ese daño, desde la farmacia nos pueden también proveer de todo lo que hay que" añade esta profesional. Del mismo modo, Bernadas hará referencia a los utensilios que debería tener un botiquín de primeros auxilios que tengamos en casa para tratar este tipo de situaciones. Sara Bernadas, además enfermera es también Jefe de Unidad del área de Cirugía de Althaia, Red Asistencia Universitaria de Manresa.

El ciclo de charlas saludables forman parte de un conjunto de charlas gratuitas, dirigidas a la población, que pretenden informar, divulgar y sobre todo ayudar a las personas en la mejora de su salud que se han ido desarrollando entre Maó y Ciutadella. Empezaron el pasado mes de noviembre y finalizarán el próximo mes de marzo con una última charla sobre temas de lactancia.

La cita de este jueves será a las 19.30 horas en el Museo de Menorca.