Guia para regular la instalación de plantas fotovoltaicas en los inmuebles del casco antiguo

El Consell Insular de Menorca aprobó, en su pleno de pasado 26 de septiembre, la "Guía de criterios estéticos y técnicos" para la implantación de energías renovables sobre cubierta, tejado y aparcamiento en suelo urbano por autoconsumo en entornos que cuenten con figuras de protección patrimonial o paisajística. Este nuevo documento llenará un vacío legal y regulará la instalación de plantas fotovoltaicas y de sistemas de aprovechamiento de energía solar en los inmuebles del casco antiguo de Ciutadella y del resto de la isla en base a una serie de criterios urbanísticos y estéticos.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no disponía de un marco normativo para poder otorgar licencias para este tipo de instalaciones, ya que el Plan Especial del Centro Histórico de Ciutadella no recogía esta realidad, por lo que, aunque éstas instalen no se prohibían expresamente, sí existía un vacío legal que dificultaba la resolución de este tipo de peticiones. A partir de ahora, con la aprobación de esta norma, a los promotores interesados se les abre la posibilidad de presentar proyectos de plantas fotovoltaicas en el casco antiguo, y por parte de la administración, se dispondrá de una herramienta técnico- jurídica para poder dar respuesta razonada a estas peticiones.

Cabe remarcar, además, que esta nueva herramienta había sido una reivindicación de los vecinos del casco antiguo, y que ahora se da respuesta a esta demanda por parte de las administraciones. Del mismo modo, cabe destacar que esta guía de criterios estéticos intenta, en la medida de lo posible, conjugar la defensa del patrimonio con la posibilidad de acceder a tecnologías de futuro que permiten el aprovechamiento solar para generar energía eléctrica, dando prioridad a la instalación sobre cubierta plana, pero ahora también sobre tejado inclinado, siguiendo una serie de condicionantes.

La guía tiene en cuenta que en el suelo urbano de Menorca existen inmuebles tanto de titularidad pública como privada que disfrutan de la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de los bienes más relevantes de Menorca, que tienen la máxima protección que les puede otorgar la ley y que tienen el reconocimiento de esta categoría porque están incluidos en los registros del Ministerio de Cultura, del Gobierno de las Islas Baleares y del Consell Insular de Menorca. Principalmente se trata de edificios del patrimonio arquitectónico defensivo (torres de defensa, fortificaciones y murallas), iglesias y algunos edificios civiles, y que en el caso de Ciutadella son la Torre de San Nicolás, la Torre de sa Caleta, el conjunto histórico, la catedral, la iglesia del Socorro, el Ayuntamiento-Bastión del Gobernador, el Bastió de sa Font y la Murada.