El Gob advierte del mal estado de los acuíferos de Menorca

El responsable de la Ordenación Territorial del Gob de Menorca, Miquel Camps, ha advertido de que, a pesar de las lluvias registradas en los últimos meses en la isla, los acuíferos continúan en mal estado.

Camps ha recordado que Menorca llevaba muchos meses sin lluvia y que la pasada primavera y el verano fueron extremadamente secos. Por ello, mientras las zonas húmedas han recuperado gran parte de su capacidad hídrica, no sucede los mismo con los acuíferos.

"Los acuíferos son diferentes porque necesitan que llueva muchos meses, con una intensidad suficiente pero no muy rápida con el objetivo que se pueda filtrar. Es un proceso lento y los acuíferos de la isla siguen en mal estado", ha precisado a Efe.

El dirigente de la entidad ecologista ha asegurado que los acuíferos de Menorca se encuentran a la mitad de su capacidad y que la dinámica de los últimos años es descendente.

"Históricamente vemos como no solamente no se recuperan, sino que evolucionan negativamente. Para abordar esta problemática, con independencia que llueva correctamente durante unos cuantos meses más, necesitamos otras actividades que no dependan de la naturaleza", ha remarcado.

"Pedimos la implicación de los ayuntamientos para reorganizar las tarifas del agua para desincentivar el abuso que se está haciendo de este bien en zonas turísticas de costa. También falta controlar los grandes regadíos y hasta que no hagamos un esfuerzo no lo vamos a solucionar. No tenemos muchos años para reaccionar", ha añadido.

El Gob ha destacado que el acuífero de Ciutadella está agotado y ha sido necesaria una desaladora, y el de Mahón "está en una situación crítica". EFE