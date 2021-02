Gin Xoriguer reduce un 40 % de facturación durante la pandemia

Destilerías Xoriguer ha disminuido en un 40 % su facturación desde el inicio de la pandemia, según ha reconocido el gerente, Adolfo Vilafranca.

"Es un año difícil porque tres de los cuatro grandes sectores de aportación económica se han desplomado por completo. Dependemos del turismo, que no ha habido, del ocio nocturno que se ha visto reducido o suspendido y de las fiestas, que no se han celebrado. El único núcleo donde incluso hemos mejorado ligeramente las cifras han sido las exportaciones, aunque no compensa la caída general de ingresos del 40 %", ha detallado a Efe.

Las exportaciones representan el 27 % de la producción total de la empresa, con Alemania y Estados Unidos como principales mercados internacionales. A nivel interno, las ventas en Mallorca han disminuido el 60 %.

Vilafranca se ha mostrado especialmente preocupado por la caída en el ocio nocturno. "El sector del ocio nocturno ha bajado entre el 50-60%. Cuando analizas una empresa y te dicen que no han facturado, como nos pasó a nosotros en marzo y abril, y debes hacer frente al pago de las nóminas, la seguridad social e impuestos, o tienes recursos para sobrevivir un tiempo o es inviable. Da vértigo pensar que hay empresas que llevan diez meses sin entrada de ingresos. Vamos camino de dos años sin facturación y será muy complicado", ha advertido.

"Las empresas que vendemos al ocio nocturno estamos temblando porque no sabemos cuántos no podrán pagar, quienes cerrarán y de los que sobrevivan quien podrá realmente arrancar la temporada. Hace tres semanas pensaba que sería un buen año, hace dos que sería peor que incluso el verano anterior y ahora creo que no será bueno, pero tampoco tan horrible como el 2020", ha añadido.

Por último, el gerente de Destilerías Xoriguer es moderadamente optimista sobre la celebración de las fiestas patronales en verano.

"Quiero pensar que sí habrá fiestas, porque llegaremos a un punto que algo de margen nos tendrán que dar, no podemos estar siempre maniatados. Dependerá del nivel de vacunación, especialmente el interno. Las primeras son las de Sant Joan, a finales de junio y no el 1 de mayo como se está hablando para alcanzar el 70% de personas vacunadas. Se ha suspendido la feria de abril, la semana santa y las fallas. Ahora tenemos la mirada puesta en la decisión sobre San Fermín", ha indicado. EFE