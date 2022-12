Frente común para la regulación del uso del tacógrafo en las islas

Representantes de las principales federaciones y asociaciones de transportistas de las Islas Canarias y Baleares se han reunido para acordar un frente común para exigir una regulación diferenciada para el uso del tacógrafo en las islas.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre no incluyó la excepción al uso del tacógrafo en las islas que la reglamentación europea permite, desoyendo la petición del sector insular del transporte que ahora planteará la complicidad de sus Gobiernos autonómicos para promover su modificación.

Como se recordará, en desarrollo del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso incluido en el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en Julio de 2020, el pasado mes de Septiembre el Gobierno aprobó el Real Decreto 729/2022 de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del aparato tacógrafo, que introdujo nuevas excepciones al uso del mismo para distintos sectores de actividad o en nuevos ámbitos geográficos donde se realice el transporte, en concreto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, pese a que la normativa europea aprobada en 2020 permitía excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes que discurran por islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados (lo que en la práctica eximiría de la obligación de uso a todas las islas españolas a excepción de Mallorca), sin embargo el Decreto aprobado en septiembre no recogió tal previsión, desoyendo la petición de los transportistas insulares, optando por mantener la regulación anterior de exceptuar sólo a las islas aquellas que no superen los 250 kilómetros de superficie, esto es, sólo una décima parte de lo que prevé la normativa europea, lo que en la práctica deja únicamente excluida a la isla de Formentera.

Ante esta negativa, las federaciones y asociaciones de transportistas de ambos archipiélagos han decidido pasar a la acción para revertir esta situación que consideran injusta al no tener en cuenta la singularidad de los transportes realizados en las islas. A tal fin este lunes 19 de diciembre han celebrado una primera reunión conjunta, promovida por Fenadismer, en la que han participado la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), la Asociación de Transportistas de Canarias (ASTRACAN), la Asociación de Transportistas de Ibiza (PIMEEF) y la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca (ASTRAME).

Todas las organizaciones asistentes a la reunión han coincidido en la necesidad de establecer una regulación diferenciada para el uso del tacógrafo en las islas, al entender que su exigencia como al resto de los transportes realizados en la península resulta de imposible cumplimiento y motiva la imposición injustificada de sanciones a los transportistas insulares.

Por ello, han acordado hacer un frente común para plantear a sus respectivos Gobiernos autonómicos, así como a los Gobiernos de cada una de las islas, una propuesta consensuada para exigir una regulación diferenciada del uso del tacógrafo en sus respectivos territorios, para que a su vez sea trasladada al Gobierno central para su posterior tramitación y aprobación legal.

En este sentido cabe recordar que ya en el año 2021 algunos Gobiernos insulares acordaron solicitar al Ministerio de Transportes la aplicación de la excepción que permite la reglamentación europea para el transporte realizado en sus islas, como ha venido solicitando ASTRAME desde el año 2008 hasta la actualidad.