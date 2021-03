El Fons Menorquí de Cooperació ha aprobado los primeros proyectos del 2021

La Junta de Gobierno del Fons Menorquí de Cooperació ha aprobado los primeros proyectos del 2021. Son tres iniciativas de las convocatorias de cooperación internacional (postemergencia y mitigación de la Covid-19) que suman una inversión de 60.000 euros.



Estas nuevas actuaciones siguen el objetivo del Fons de dar respuesta a retos y problemáticas globales desde el punto de vista local, porque todo está conectado y se ha visto más que nunca con la situación de la pandemia por la Covid-19. Las grandes cuestiones que afectan a toda la humanidad (cambio climático, migraciones, desigualdad, pobreza, racismo, violencias machistas, injusticias económicas ...) se deben afrontar de manera colectiva y coordinada. En este sentido, la gerente del Fons, Marga Benejam comenta: "Durante mucho tiempo, los conceptos de solidaridad y cooperación internacional han sido asociados a la idea de ayuda voluntaria, como un lujo que los países ricos se permitían aplicar en tiempos de bonanza. Pero las tornas han cambiado y no hacer cooperación es un lujo que no nos podemos permitir. Porque dar respuesta a los retos globales no es sólo una cuestión de ética o de justicia, sino que también es un ejercicio de inteligencia y, al menos, de egoísmo individual y colectivo ".

Los proyectos de cooperación internacional enfocados a postemergencia y mitigación de la Covid-19 pretenden dotar a las poblaciones vulnerables de los recursos necesarios para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria y disminuir la intensidad de sus efectos sobre su precaria economía. Los tres proyectos aprobados, que se desarrollarán este año en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, son los siguientes:

- "Apoyo de postemergencia a 3 comunidades: Bella Vista, Santa Clara y Yecoyeu del municipio de Chajul, Quiché, Guatemala afectadas por tormenta ETA y IOTA". Solicitado por el STEI-I, se invertirán 20.000 euros para la compra y distribución de semillas de diferentes productos para que 360 ​​familias puedan afrontar la cosecha de 2021, ya que las tormentas tropicales y huracanes, sumados a los efectos de la pandemia, han dejado las comunidades en una situación insostenible.

- "Atención post huracán ETA-IOTA y mitigación de los efectos Covid-19 en la seguridad alimentaria y salud familiar a 12 comunidades vulnerables del municipio de San Lucas, Madriz-Nicaragua". Solicitado por Trabajo Solidario y ejecutado por la entidad INPRHU (Instituto de Promoción Humana Somoto), se invertirán 20.000 euros para capacitar 36 brigadistas de salud y lideresas comunitarias en educación sanitaria; informar y sensibilizar sobre prevención de la Covid-19; comprar paquetes alimenticios y semillas de cultivo de huerta de autoconsumo, y distribuir kits de higiene para familias y escuelas.

- "Reducción de la inseguridad alimentaria y sanitaria de 4 comunidades del municipio de La Libertad (El Salvador) con la participación activa de las mujeres", de la entidad ACUA y con un presupuesto también de 20.000 euros. En este caso se establecerán 80 huertos familiares para el autoconsumo de cuatro comunidades; implementarán parcelas asociativas con enfoque agroecológico; se difundirán guías sobre los huertos y la mejora de la dieta alimentaria; se harán campañas de prevención de la Covid-19 y también un vídeo sobre los impactos de la misma a las comunidades rurales y alternativas.



"Desde el Fos Menorquí de Cooperació tenemos claro que tenemos que trabajar en cuestiones globales como estas porque que, o nos ponemos todos y salimos toda la humanidad junta, o perderemos todos", concluye la gerente.