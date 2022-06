Lo Esport debuta en Segunda División en Gavà, Barcelona

Lô Esport Menorca debuta este domingo en la Segunda División Nacional de atletismo en Gavà, Barcelona. El encuentro se ha organizado por proximidad geográfica con la participación de los siguientes clubes: el Barcelona At. At San Sebastián, Pegasus AC, CA Amistad y Atletismo Zuero y Lô Esport

Lô Esport Menorca llega al encuentro de Segunda División tras proclamarse Campeón de Baleares absoluto de verano. Una dosis de energía importante para encarar el debut en Liga Nacional. Tras una temporada intensa de competiciones para conseguir la puntuación que exige la categoría, los atletas del club lucharán en cada una de las 20 pruebas para obtener el máximo de puntos que marca la IAAF.

El objetivo de Lô Esport es obtener la victoria del encuentro y el máximo de puntos posibles para estar lo más arriba posible en la segunda división. Tras la publicación de los equipos inscritos, los rivales a batir en el encuentro serán Barcelona At i At San Sebastián. Barcelona At destacan en las pruebas de velocidad, mientras que At San Sebastián es regular en todas las disciplinas.

Lucien Paul, presidenta de Lô Esport quiere agradecer al equipo y técnicos el esfuerzo realizado hasta el momento en una temporada apasionante. También las muestras de apoyo recibidas para poder llegar hasta aquí. Somos un club abierto, con personas diversas y gustos diversos que estamos juntos para un objetivo en común. En la segunda división vamos a competir para llegar a lo más alto y nos vemos preparados y con confianza para ello.