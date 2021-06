La Escuela de Salud Pública de Menorca vuelve al Lazareto en su 32ª edición

La Escuela de Salud Pública de Menorca vuelve al Lazareto de Maó en su 32.ª edición. Si la cita de 2020 se celebró de manera virtual y centrada exclusivamente en la pandemia de la COVID-19, el acontecimiento académico recupera este año su carácter presencial con un programa adaptado a la actual situación sanitaria que incluye 6 cursos y 5 encuentros presenciales, además de otros 7 encuentros en línea, que han sido seleccionados por el Consejo Académico de entre todas las propuestas presentadas por instituciones y colectivos del ámbito académico, de la administración pública, fundaciones, redes de investigación, sociedades científicas y organizaciones del ámbito sanitario y social.

La presentación del programa ha tenido lugar esta mañana a la sede del Consell Insular de Menorca a cargo de la presidenta, Susana Mora; la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent; la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, Asunción Sánchez; la vicerrectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB, Magdalena Brotons; el presidente del Institut Menorquí d’Estudis (IME), Miquel A. Maria; y el director académico de la Escuela, Maties Torrent. A partir de hoy, se abre también el proceso de inscripciones a través de la página web www.evsp.cime.es

Así, el Lazareto de Maó volverá a convertirse este año en punto de encuentro para reflexionar sobre los principios fundamentales de la salud pública a través del intercambio activo de conocimiento y experiencias de profesionales de diferentes ámbitos relacionados con esta disciplina. Las buenas perspectivas sobre la situación epidemiológica en Menorca han llevado a los organizadores a retomar la actividad presencial, siguiendo el principio de máxima prudencia y limitando el número de actividades que se celebrarán de manera simultánea; con aforos reducidos dentro de las aulas del Lazareto; y con el compromiso de todos los profesores y coordinadores de adaptar las actividades a un formato virtual si la situación sanitaria así lo aconsejara.

Como es habitual, la Escuela continúa apostando por su carácter abierto y participativo a la hora de confeccionar un programa que aborda los principales aspectos de investigación, metodología e intervención en salud pública. Aunque abandona el carácter monográfico sobre la COVID-19 de la pasada edición, la pandemia continúa estando muy presente en la programación de este año, en cuanto que representa el principal reto que tiene que abordar la salud pública en este momento.

Para esta 32.ª edición, la Escuela cuenta con un programa de 6 cursos y 12 encuentros. La COVID-19 y sus efectos y consecuencias sobre la salud mundial estarán presentes en la programación abordados desde diferentes vertientes. Cursos como “Salud planetaria”, “El EPI emocional: algunas herramientas ante el aumento del malestar psicológico en la situación de pandemia.” o “Acción comunitaria en salud: reflexionando para construir un futuro presente”, se dedicarán a revisar las experiencias vividas y analizar los retos que se han ido sucediendo en el contexto de la pandemia y los que se tendrán que abordar en la post pandemia.

Pero además de la pandemia, en la edición de este año también tienen cabida cursos como “Racismo y Salud pública”, que analizará el impacto del racismo en términos de salud pública y de acceso al sistema sanitario; “Metodologías para la aplicación de herramientas digitales en promoción de la salud y prevención de la enfermedad” y “Herramientas aplicadas y nociones fundamentales para la correcta producción y lectura de mapas en salud pública”, que se centrarán en la introducción de nuevas tecnologías dentro del ámbito de la salud pública.

De los 12 encuentros, 5 serán de carácter presencial, y el resto se desarrollará de manera virtual, siguiendo el formato de la pasada edición que tanto de éxito de participación obtuvo. La pandemia y sus efectos en la salud pública estarán también muy presentes en estas actividades.

Entre los encuentros que tendrán lugar en el Lazareto de Maó está la Jornada de actividad física y salud que organiza el Gabinete de Medicina Deportiva del Consell Insular de Menorca y que este año llega a la VIII edición con una sesión en la cual se abordará la utilidad del ejercicio físico para combatir la COVID-19. La Conselleria de Salut i Consum del Govern promueve dos sesiones: una dedicada a los programas de criba de cáncer y COVID y una segunda jornada para definir las “Estrategias en salud en las Islas Baleares”. Por otro lado, la subdirección general de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad dirigirá una sesión sobre “Gestión de emergencias de salud pública en fronteras”, mientras que la Red ESPACyOS (Ética Salubrista para la Acción, Cuidado y Observación Social) también celebrará una reunión interna en el Lazareto en el marco de la Escuela de Salud.

La Escuela también promueve y acogerá, en formato virtual, la sesión “The Pandemic Treaty: how should it regulate the global sharing of intellectual property (IP), know-how and Medical technology” que reunirá un grupo de expertos internacionales en propiedad intelectual con el objetivo de elaborar un documento que servirá de base para definir cómo se tienen que contemplar las patentes y la propiedad intelectual en el futuro Tratado Internacional de Preparación de Pandemias. Se trata de un tema de máxima actualidad y gran impacto en la salud pública global que la Escuela ya trató el año pasado con una ponencia sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19, a cargo de Ellen ‘t Hoen, abogada experta en salud pública, de Medicines Law & Policy y Knowledge Ecology International.

También en formato en línea están previstas las sesiones “Lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 en Hospitales y Centros Socio-sanitarios en España” organizada por Médicos del Mundo; el VIII encuentro de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud con el tema “Estrategias para la promoción de una alimentación S3 bajo la perspectiva holística y de marketing social en el marco de los ODS”; “En-red-dando: gobernanza local participativa. Lo que hemos aprendido en la pandemia y lo que queremos conservar”, organizada por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Comunidad Valenciana; “Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población”, organizada por la Instituto de Salud Carlos III; “Perspectivas, experiencias y retos en la comunicación de la Covid-19", a cargo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; y una sesión de debate sobre “El futuro Centro Estatal de Salud Pública” que coordinará el catedrático Ildefonso Hernández.

Para favorecer la participación y ofrecer las máximas facilidades de acceso a las actividades formativas y de debate, se ofrecen becas y plazas bonificadas a los alumnos de grado, posgrado, máster y doctorado que estén interesados en asistir a los cursos y encuentros de carácter abierto, gracias a la colaboración y las aportaciones de instituciones, organismos y sociedades científicas.

La Escuela también ha organizado dos actividades abiertas a todo el público. Por un lado, se retoman el Coloquios Josep Miquel Vidal. Humanismo y Salud Pública, con una charla sobre “Salud planetaria” que tendrá lugar el martes 21 de septiembre en la sede del Institut Menorquí d’Estudis, a cargo de Josep Maria Antó y Cristina O’Callaghan, de ISGlobal.

En formato en línea, el miércoles 29 de septiembre se celebrará la mesa redonda “Exclusión social y COVID-19” con la participación de Maria Luisa Vázquez, directora del Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud, Consorcio de Salud y Social de Cataluña; Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional; Pedro Campuzano, coordinador de Médicos del Mundo en Castilla y León; y un usuario asistido por Médicos del Mundo. Moderará la mesa redonda Rosa Urbanos, del departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid.

La Escuela de Salud Pública de Menorca es fruto de la colaboración institucional entre el Consell Insular de Menorca, la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les IIlles Baleares y la Universitat de les Illes Balears (UIB), junto con el Institut Menorquí d’Estudis, que asume la secretaría técnica de este acontecimiento académico, que tiene un público muy fiel de estudiantes y profesionales que participan en estos encuentros académicos. Año tras año, mantienen un alto nivel en la calidad de los temas tratados y de los profesores y ponentes participantes, y una puntuación también muy elevada en la valoración por parte de los participantes, un balance cualitativo que se mantuvo también el año pasado, con una edición atípica con 6 debates y ponencias virtuales que 946 personas siguieron en directo y que, a día de hoy, suman cerca de 4.000 visualizaciones a través del canal de YouTube.

