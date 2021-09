La Escuela de Salud Pública de Menorca analiza los retos que será necesario abordar en la post-pandemia

Este lunes arranca la XXXII Escuela de Salud Pública de Menorca, una edición marcada por el reencuentro con el espacio del Lazareto tras una convocatoria 2020 completamente virtual y con un programa que, a pesar de no ser monográfico, continua muy centrado en la COVID-19 y en los retos que se tendrán que abordar en la post-pandemia. La Escuela recupera por tanto la presencialidad, pero desde la prudencia y con las máximas garantías de seguridad, con un programa reducido y aforos limitados.

Durante diez días, las aulas del Lazareto acogerán cinco encuentros y seis cursos presenciales que han generado un gran interés y que completaron aforo a las pocas semanas de abrirse las inscripciones, el mes de junio.

Un de los temas que se abordarán en la Escuela y que tiene una gran proyección de futuro es la salud planetaria, en tanto que para aspirar a la salud humana es imprescindible un planeta sano. Otros dos cursos girarán en torno a las herramientas digitales: "Herramientas aplicadas y nociones fundamentales para la correcta producción y lectura de mapas en salud pública" y "Metodologías para la aplicación de herramientas digitales en promoción de la salud y prevención de la enfermedad".

Con el título de "El EPI emocional" se pondrá sobre la mesa el aumento del malestar psicológico que ha generado la pandemia y sus consecuencias, y con el curso "Acción comunitaria en salud: reflexionando para construir un futuro presente", la Escuela continúa dando voz y espacio a las estrategias y experiencias que se están desarrollando en el ámbito de la salud comunitaria. El sexto curso está dedicado a "Racismo y Salud pública" y a analizar su impacto en el acceso al sistema sanitario.

De los doce encuentros, cinco son de carácter presencial y siete se desarrollarán de manera virtual. Entre los encuentros que tendrán lugar en el Lazareto de Mahón está la Jornada de actividad física y salud que organiza el Gabinete de Medicina Deportiva del Consell Insular de Menorca y que este año llega a la VIII edición con una sesión en la cual se abordará la utilidad del ejercicio físico para a combatir la COVID-19. La Consellería de Salud y Consumo promueve dos sesiones: una dedicada a los programas de cribado de cáncer y COVID-19 y una segunda jornada para definir las "Estrategias en salud en las Islas Baleares".

Por otra parte, la subdirección general de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad dirigirá una sesión sobre "Gestión de emergencias de salud pública en fronteras", mientras que la Red ESPACyOS (Ética Salubrista para la Acción, Cuidado y Observación Social) también celebrará una reunión interna en el Lazareto en el marco de la Escuela de Salud.

En formato online está prevista una sesión de debate sobre "El futuro Centro Estatal de Salud Pública" que coordinará el catedrático Ildefonso Hernández, y las sesiones sobre: "Lecciones aprendidas de la pandemia de la COVID-19 en hospitales y centros socio-sanitarios en España "; el VIII encuentro de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud con el tema "Estrategias para la promoción de una alimentación S3 bajo la perspectiva holística y de marketing social en el marco de los ODS"; "En-red-dando: gobernanza local participativa. Lo que hemos aprendido en la pandemia y lo que queremos conservar", "Impacto de la pandemia por Covid-19 en la salud mental de la población "; "Perspectivas, experiencias y retos en la comunicación de la Covid-19".

La Escuela también ha ampliado el programa de actividades abiertas al público, con la convocatoria de una mesa redonda sobre "El papel de la prensa en la pandemia de COVID-19". Será este miércoles día 22 a las 20 horas en la sede del Institut Menorquí d’Estudis (IME) en Mahón y que contará con la participación de Josep Bagur, director del diario Menorca; Marga Caldentey, redactora de IB3 Noticias, y Oriol Güell, redactor de El País. El director de la Escuela de Salud, el epidemiólogo Maties Torrent, será el moderador de la mesa.

En el marco del ciclo de Coloquios Josep Miquel Vidal. Humanismo y Salud Pública, el martes 21 a las 20 horas en la sede del IME, tendrá lugar la conferencia sobre "Salud planetaria”, a cargo de Josep Maria Antó y Cristina O'Callaghan, del ISGlobal, y con el catedrático de Salud Pública, Ildefonso Hernández, como moderador.

En formato online, el miércoles 29 de septiembre a las 19 horas se celebrará la mesa redonda "Exclusión social y COVID-19” con la participación de María Luisa Vázquez, directora del Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud, Consorcio de Salud y Social de Cataluña; Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional; Pedro Campuzano, coordinador de Médicos del Mundo en Castilla y León, y un usuario asistido por Médicos del Mundo. Moderará la mesa redonda Rosa Urbanos, del departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid.

Los tres actos se podrán seguir en directo a través del canal de Youtube de la Escuela.

La inauguración oficial de la Escuela tendrá lugar el martes día 21, a las 11h, en el Lazareto con la participación de Susana Mora, presidenta del Consell Insular de Menorca; Bárbara Torrent, consellera de Bienestar Social; Maria Antònia Font, directora de Salud Pública del Gobierno balear; Jaume Carot, rector de la UIB; Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura, Educación, Juventud y Deportes y presidente del Institut Menorquí d’Estudis (IME), el director de la Escuela, Maties Torrent, y la coordinadora académica, Marta Jordi.

Más allá del programa de actividades de diez días que comienza el lunes y concluye el miércoles 29 de septiembre, la Escuela promueve un encuentro que se celebrará de manera virtual durante el mes de octubre. La sesión "The Pandemic Treaty: how should it Regulate the global sharing of intelectual property (IP), know-how and Medical technology” reunirá a un grupo de expertos internacionales en propiedad intelectual con el objetivo de elaborar un documento que debe servir de base para definir cómo se deben contemplar las patentes y la propiedad intelectual en el futuro Tratado Internacional de Preparación de Pandemias.

Se trata de un tema de máxima actualidad y gran impacto en la salud pública global que la Escuela ya trató el año pasado con una ponencia sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19, a cargo de Ellen 't Hoen, abogada experta en salud pública, de Medicinas Law & Policy y Knowledge Ecology International.

"Con esta actividad, la Escuela abre una nueva línea de trabajo. Ya no sólo damos forma a un programa de actividades a partir de los propuestas que llegan al Consejo Académico, sino que nos comprometemos activamente para empujar iniciativas que puedan mejorar la salud pública a nivel nacional e internacional”, asegura el director Maties Torrent.