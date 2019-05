Dos alumnos del IES Mª Àngels Cardona representarán a España en la “Cumbre Mundial de Estudiantes por el Clima

Gibet Marqués y Pau Forcada, alumnos de primero de bachillerato y segundo de ESO del IES Mª Àngels Cardona Ciutadella de Menorca, acompañados de la directora y profesora del centro, Maria Josep, viajan hoy a Finlandia para representar a España en la Cumbre Mundial de Estudiantes por el Clima (World summit for students about climate change and montes).



Estos dos alumnos han sido seleccionados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y, forman parte de una cumbre que durante 8 días abordará las repercusiones del cambio climático y el futuro de los bosques del planeta con estudiantes y profesores de todo el mundo.



Acciones para concienciar de los efectos del Canvio Climático

A partir de mañana y hasta el próximo 5 de junio un total de 200 estudiantes y 100 profesores de 100 países, participarán de esta Cumbre que se celebra en distintas ciudades de Finlandia desarrollando distintas actividades para estudiantes y profesores.



Hay que destacar que en una primera parte los estudiantes participarán de actividades de reforestación, talleres y varias acciones encaminadas a la protección del planeta y, en la segunda fase formarán parte de asambleas y equipos de trabajo para elaborar un documento conjunto de acuerdos que se presentará el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio.



La Conselleria de Educación y Universidad colabora con esta iniciativa del Instituto de enseñanza de secundaria Mª Àngels Cardona de Menorca.