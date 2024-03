El departamento de Bienestar Social inicia una campaña para encontrar familias de acogida

El departamento de Bienestar Social ha presentado este jueves, 29 de febrero, una campaña que pretende visibilizar y animar a todos los ciudadanos de Menorca a sumarse a los procesos de acogida familiar, muy necesarios para ayudar a niños y adolescentes en situaciones de desprotección.





Con el lema “La teva recompensa, el seu futur”, el objetivo de la campaña es encontrar un hogar para aquellos niños que, por diferentes causas y de forma temporal no pueden vivir con su familia y residen en el centro de protección del Consell Insular de Menorca.



La consellera de Bienestar Social de Menorca, Carmen Reynés, y el director insular de Atención Social, Daniel García de Mar, han presentado la campaña junto con Jesús Rabassa, jefe de servicio de Infancia y Familia.



Actualmente hay 23 menores que residen en el centro, y 32 en acogida. Sin embargo, de estos 32, solo 8 están con familias externas, ya que el resto reside actualmente con familiares. “Desde el Consell Insular tenemos la competencia y responsabilidad de acompañar a los niños y adolescentes que están en riesgo de desprotección, ofreciendo ayudas y un hogar a aquellos que no pueden continuar viviendo en su casa por las dificultades existentes. Queremos familias que ofrezcan un entorno familiar afectivo y que puedan continuar creciendo de forma sana, que puedan solucionar si es necesario el dolor y traumas vividos”, ha explicado la consellera de Bienestar Social de Menorca.



La Casa de la Infancia es un centro que proporciona a los menores las curas integrales que necesitan, desde las más básicas hasta el apoyo afectivo necesario para crecer a la vez que se trabaja con las familias de origen para procurar la integración futura al entorno familiar, siempre y cuando se den las condiciones correctas.



“Consideramos que el ingreso en un centro tendría que ser la última opción. Estamos trabajando para potenciar todos los programas que eviten o minimicen las situaciones de desprotección, y evitar separar los niños de las familias. Por eso, incrementamos el equipo de atención a domicilio con 1 trabajador social, 3 educadores sociales y un psicólogo para intentar que el ingreso en el centro sea la última opción”, ha indicado Reynés.



La campaña se llevará a cabo a través de una página web (www.acollimentmenorca.es), videos, cartelería, y material adicional como bolsas, bolígrafos y libretas. Además, esta campaña se completará con unas jornadas donde se compartirán y conocerán testimonios de personas que han acogido y menores que han podido vivir una segunda infancia en otros hogares, algo que realmente ayudará a comprender el significado real desde un punto de vista personal.



Cualquier familia, sea una sola persona, con pareja, con hijos o sin, puede pedir la solicitud de acogida temporal. La duración y acogida de cada niño dependen de las necesidades y circunstancias de cada menor.





Cabe recordar que existen diferentes tipos de acogida, como la acogida de urgencia (es inmediata y dura unos seis meses), acogida temporal (duración máxima de dos años), acogida permanente (más de dos años), acogida especializada (menores con necesidades especiales, adolescentes, o hermanos), y las familias colaboradoras, que acogen en determinados momentos no lectivos, como fines de semana, vacaciones, etc.



Las familias reciben formación previa y a lo largo de la acogida, tanto la familia como los niños o adolescentes, tendrán el apoyo de un equipo multidisciplinario que los acompañarán durante todo el proceso. Todas las familias recibirán una prestación económica para combatir los costes, además de ayudas puntuales extraordinarias.