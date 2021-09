Del 29 al 31 de octubre está prevista la 20 edición de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca

Se ha presentado en rueda de prensa la 20 edición de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca,la cita del calendario deportivo dedicado a las dos ruedas por carretera.

Del 29 al 31 de octubre está previsto que los cicloturistas vuelvan a recorrer el paisaje menorquín con más ganas que nunca ya que el año pasado tuvo que cancelarse la prueba por la pandemia.Se cumplen dos décadas de un evento siempre especial para todos sus participantes y que espera poderse llevar a cabo con todas las precauciones que sean necesarias,pero sin renunciar a la amistad y compañerismo que edición tras edición,envuelve la Volta.En esta ocasión será el último fin de semana de octubre cuando los 350 corredores que la organización espera poder conseguir tomen la salida,muchos de los cuáles en esta ocasión no podrán venir desde el Reino Unido como en ediciones anteriores a causa de las restricciones impuestas por el Gobierno británico. Sin embargo si que se espera corredores de Francia,Mallorca, Barcelona, Valencia o el País Vasco.

Su director y alma mater,Arturo Sintes así lo confirmaba durante la presentación que ha tenido lugar en el Consell Insular de Menorca junto a la Presidenta de la institución insular y de la Fundación Foment del Turisme,Susana Mora,el Presidente de la Asociación Cicloturista de Menorca y organizador del evento,Víctor Rodríguez y el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Maó, Carlos Montes.Una historia de 20 años de cicloturismo.Fue en octubre del año 2001 cuando Arturo Sintes ponía en marcha por primera vez una marcha cicloturista que pretendía recorrer Menorca durante tres días, siguiendo el ejemplo de otras citas similares en las que el propio Sintes había participado. “Me inspiré en la que se celebraba en Cataluña y enseguida pensé que podría tener éxito porque el paisaje de nuestra Isla es de gran belleza” explica. Su afición al ciclismo desde pequeño, su vinculación desde el terreno amateur a las dos ruedas a través de diversos organismos,le hizo poner en marcha aquel evento. “Lo que tenía claro era que tenía que aspirar a ser internacional por el pasado británico de Menorca y porque el ciclismo no conoce fronteras” añade. Otro de los aspectos que contribuyó a hacerla atractiva fue la participación cada año de algún invitado especial fruto de la amistad que Arturo Sintes ha cosechado a lo largo de sus vida en el mundo del ciclismo profesional.De este modo, figuras como Perico Delgado,Marino Lejarreta,Miguel Induráin,o Oscar Freire,que acudió en 2019, han participado en sus ediciones.

El cicloturismo es una modalidad ciclista alejada de la competición cuyo trasfondo se basa en saber combinar la pasión por el deporte de las dos ruedas, con la práctica de la amistad y el compañerismo en un descubrimiento del entorno. En este sentido, Menorca cuenta con una única asociación formada por 89 socios que fue fundada en marzo de 2001 por Arturo Sintes y que este 2021 celebra dos décadas de trayectoria. Durante el año llevan a cabo de forma regular distintas actividades para fomentar rutas ciclistas por carretera que recorren la Isla como por ejemplo las challenges, que son salidas semanales de sábado o domingo en las que se propone siempre un reto a conseguir y donde la media recorrida alcanza los 100 kilómetros. La entidad también intenta promover charlas o excursiones fuera de Menorca para descubrir otros lugares de interés para el cicloturismo como por ejemplo las Baleares o los Pirineos. La asociación, actualmente presidida por el fisioterapeuta cántabro Víctor Rodríguez, ha sido la responsable a lo largo de todo este tiempo de organizar pruebas míticas en Menorca para el ciclismo de carretera como son la mítica Ruta de los Faros o la propia Volta Cicloturista Internacional a Menorca.

El vigésimo aniversario de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca aprovechará para rendir homenaje no a un corredor en concreto sino a todos los grupos cicloturistas de Balears que semana tras semana,dan rienda suelta a su afición y que mantienen vivo el espíritu del cicloturismo. “Estos grupos son el mejor ejemplo de lo que representa el cicloturismo, la práctica amable y no competitiva del ciclismo y la amistad que se acompaña de un descubrimiento del territorio” explica Arturo Sintes.Sin embargo, como no podía ser de otra manera, también acompañarán al pelotón el ciutadellenc Albert Torres del Equipo Movistar,que hace poco corría en las Olimpiadas deTokio, la mallorquina Mavi Garcia,del Equipo Alé BTC Lubljana y también olímpica, el ex ciclista profesional de Buñola,Toni Colom y la periodista deportiva Ainara Hernando en la que será su 3era participación en la Volta Cicloturista. La veinteava edición tendrá un recorrido de 164 kilómetros a través de los municipios de Maó,Alaior, Ferreries, Es Migjorn y Es Mercadal, llegando a espacios como S'Enclusa, el Camino de Kane o el Monte Toro donde los participantes pondrán a prueba su capacidad de resistencia. La Volta comenzará el viernes con la tradicional salida de bienvenida que este año llegará hasta la Cova d’en Xoroi donde además de disfrutar del espectacular enclave,los corredores podrán disfrutar de la música de Menorca a cargo de Joana Pons y sus guitarras.Como ya es tradición, la salida y llegada de los dos días de ruta oficial serán desde la Plaza Constitución de Maó donde se vive el ambiente habitual de las grandes ocasiones de ciclismo.Además, el sábado por la tarde, tendrá lugar un acto abierto al público con un coloquio sobre ciclismo y cicloturismo.