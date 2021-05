Cursillo para voluntarios de cría de pollos de fauna silvestre

Aprovechando que ahora estamos a inicios de la temporada de cría para muchas especies de animales silvestres, en este curso os queremos ofrecer una visión genérica y aportarle un conjunto de herramientas y pautas a seguir que no sólo le ayudarán a saber detectar cuando un animal requiere nuestra ayuda, sino también saber detectar cuando no la necesita y, por tanto, cuando no deberíamos actuar (principalmente cuando se trata de pollitos de aves y / o crías de mamíferos).

También mostraremos protocolos de manipulación de los diferentes animales que nos podemos encontrar, instrucciones de cómo mantenerlos hasta que puedan ingresar en el Centro de Recuperación y daremos una pequeña explicación sobre cómo, a partir de la observación de determinados rasgos morfológicos, podemos llegar a entender el tipo de dieta que, en general, siguen.

La formación irá destinada a todo tipo de público, principalmente para las personas voluntarias y socias de la entidad pero también lo abrimos a todo el que, en definitiva, esté interesado por el mundo de la conservación y que quiera contribuir, aportando su granito de arena, ayudar al máximo número posible de fauna que nos podemos encontrar accidentada o que necesite de nuestra ayuda.

La sesión formativa será gratuita y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Se impartirá jueves 6 de mayo a las 18:30 h, a través de la plataforma de Zoom. Para asistir es necesario enviar un correo, confirmando su asistencia a ces@gobmenorca.com.