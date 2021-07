El "Crit" de l'OCIM se escuchara en el Born de Ciutadella y el Principal de Maó

Este año la inauguración del Festival de Música de Verano que organiza Juventudes Musicales en Ciutadella, que llega ya a su 49ª edición, será nuevamente el 9 de julio, fecha en que anualmente la ciudad conmemora asalto turco de 1558, el llamado "Any de sa Desgracia".



Será la Orquesta de Cámara Illa de Menorca (OCIM), que contará con el dinámico y últimamente habitual Francesc Prat en la dirección y con el singular violinista Joel Bardolet como solista, la encargada de estrenar el evento este próximo viernes a las 21 h en el Teatre des Born de Ciutadella. Un escenario emblemático que, por otra parte, es nuevo para el Festival y que no acogerá el resto de conciertos programados (7), que tendrán lugar en el más habitual Claustro del Seminario. Al día siguiente, sábado 10 de julio y también a las 21 h, la OCIM repetirá actuación, esta vez, sin embargo, en el Teatro Principal de Maó y inaugurando la 48ª edición del Festival de Música organizado por Juventudes Musicales en Maó.

El título de esta nueva producción de la orquesta profesional menorquina es Crit!, con el sentimiento como fuente de inspiración y con un programa que definen como "música en que emocionar es esencial y la expresión musical no está sometida a esquemas preestablecidos ", lleno de una intensidad emocional con que" conseguir un dramatismo liberador y rebelarse contra las convenciones musicales ". Es un repertorio en el que la época de referencia es la tradición del Sturm und Drang (traducido vendría a ser tormenta y empuje), periodo del siglo XVIII que marcó las bases del futuro Romanticismo y que entonces representó toda una sacudida musical.

La idea, según explica el director artístico de la OCIM Francesc Prat, parte de que hoy, en esta época de pandemia, "todos acumulamos muchas emociones y sentimientos y tenemos cierta necesidad de gritar, de la misma manera que, por otros motivos, como la tenían en el siglo XVIII, en el que los músicos plasmaban aquellas ganas de gritar en partituras, entrando en juego en aquella época histórica del estilo Sturm und Drang toda una nueva generación de compositores que superan la música barroca y cambian muchos de parámetros y paradigmas establecidos, resultando una chispa que sigue ardiendo y que explota con la llegada del Romanticismo ".

El programa de Crit! Incluye dos sinfonías, para el inicio y el final del concierto, y una pieza puente medio que integrará la actuación del violinista Joel Bardolet como solista. La sinfonía que abrirá el concierto será la VB 142 en do menor del alemán Joseph Martin Kraus (1756 a 1792), un compositor bastante desconocido para el gran público y que seguramente, por su calidad, será un buen descubrimiento para muchos . A Kraus le conoce también como el Mozart sueco para ser coetáneo y latir en el mismo sentido que Mozart (que nació en 1756 y murió en 1791) y para desarrollar su trayectoria más popular en Suecia. Esta sinfonía, escrita en 1783, fue calificada de obra maestra por Haydn, que junto con Gluck tenían a Kraus como un genio musical.



Para la ocasión, y además de Joel Bardolet para la pieza puente, el director Francesc Prat contará con una orquesta de 25 músicos, entre violines primeros y segundos, violas, violonchelos, contrabajos, oboes, trompas y fagot. Se trata de una formación, asegura Prat, que permite trabajar el repertorio previsto en el estilo de la orquesta de Mannheim, famosa sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII y que "es la base sobre la que se constituye la posterior orquesta sinfónica tal como la conocemos hoy en día ", y siendo, de hecho, otro guiño a la época del Sturm und Drang y al sentido de este nuevo proyecto Crit! de l'OCIM.