Crece el interés por la carne de vaca roja menorquina, según los ganaderos

La presidenta de la Asociación de Ganaderos de Raza Bovina de Menorca, Antònia Ramon, ha asegurado que la pandemia ha relanzado el interés del consumidor por sobre los productos de la carne de vacar roja de la isla.

“La covid-19 ha repercutido negativamente en la comercialización en líneas generales, pero lo positivo es que la ciudadanía se ha concienciado de la importancia de consumir producto local, entre ellos la carne roja menorquina”, ha explicado a Efe.

Tonia Ramon señala “en los últimos cinco años ha ido evolucionando la comercialización de la carne roja”, y añade “cada vez hay más carniceros y restauradores que apuestan por ella, gracias a la demanda del consumidor”.

La comercialización de la carne de raza autóctona se concentra en carnicerías y pequeños supermercados. En cambio, continúan excluidos de las grandes superficies, aunque este hecho no preocupa a la presidenta de la asociación.

“Es un problema que tenemos, pero nosotros defendemos al payés y no queremos entrar en una guerra de precios y no competiremos. Es una lástima que no apuesten más por los productos locales, teniendo en cuenta que la gente es más fiel y consciente de los beneficios de estos alimentos que contribuyen a crear una economía circular, mantener el territorio y favorecer directamente a Menorca”, ha reivindicado.

La asociación, integrada en PIME, ha organizado para este fin de semana las Jornadas Gastronómicas de Vaca Roja Menorquina, iniciativa en la que participarán un total de 14 restaurantes de Mahón, Es Mercadal, Sant Lluís, Ferreries y Ciutadella, con el reto de dar a conocer al público los valores gastronómicos de la carne y ayudar al restaurador en tiempos de dificultades económicas a causa de la crisis sanitaria.