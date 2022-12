El Consell solicita incrementar la protección del área de cría de cachalotes en aguas del norte de Menorca

El Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular llevará al próximo Pleno de día 19 de diciembre una propuesta de acuerdo para instar a las administraciones autonómica y estatal a tomar las medidas necesarias para proteger el área de cría de cachalotes identificada en aguas del norte de Menorca.



Esta zona constituiría, según los últimos estudios de Tursiops realizados en 2021 y 2022 con la colaboración del Consell Insular, entre otras entidades, la única guardería de cachalotes del Mediterráneo occidental, una zona de cría y alta densidad de grupos sociales de esta especie. Y es que el mar que rodea Islas Baleares és un área vital para el cachalote en el Mediterráneo, ya que esta especie considerada en peligro en el Mediterráneo cuenta con importantes poblaciones en el archipiélago, especialmente en esta zona del norte de Menorca, con presencia de madres con crías.



La iniciativa de la institución balear conicide con la actual tramitación inicial de una Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES o Particularly Sensitive Sea Area en inglés) en el Mediterráneo occidental, y que se vota esta semana en la reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional.



La propuesta inicial de la Zona Marina Especialmente Sensible, que se propone crear a instancia de los gobiernos de España, Italia, Francia y Mónaco con el objetivo de regular el transporte marítimo para compativilizarlo con la conservación marina, deja fuera esta zona del norte de Menorca, así como el denominado “Balearic Islands Shelf and Slope”, el área de importancia para mamíferos marinos (Important Marine Mammal Areas) declarada en 2017 para el cachalote al sur y este de las Baleares.



Una medida inicialmente positiva para la conservación podría tener consecuencias negativas para los cachalotes baleares, ya que no incluir estas áreas en el ZMES podría conducir a una intensificación del tránsito marítimo en estas zonas, y a aumentar el riesgo de colisiones con individuos de esta especie, especialmente en el caso de las crías, que permanecen gran parte del tiempo emergidas en la superficie.



La propuesta inicial del ZMES es además poco coherente con otras iniciativas de conservación del gobierno estatal, así como con el desarrollo en las Islas Baleares de un programa para la minimización de las colisiones de esta especie con el tránsito marino. Cabe recordar que a principios de año el govern balear ya solicitó al Estado elevar a escala internacional la petición oficial para declarar como ZMES el entorno del mar Balear, pero la propuesta no se ha integrado en la actual petición a la OMI.



Todo ello ha hecho que varias entidades y organismos de investigación y conservación, entre ellos el grupo de investigación de cetáceos Tursiops, hayan solicitado al gobierno español la inclusión de la IMMA “Balearic Shelf and Slope” y las aguas abiertas al norte de Menorca en la tramitación del ZMES, o que se logre el compromiso de hacerlo próximamente.



El acuerdo del Pleno del Consell Insular, por su parte, quiere incidir en la importancia de que ambas administraciones, la estatal y la autonómica, busquen los mecanismos necesarios para garantizar ante los organismos correspondientes la protección del área de cría de cachalotes del norte de Menorca.



En junio de 2019 se aprobó la nueva delimitación de la reserva de biosfera, que convirtió a Menorca en la reserva de biosfera con mayor superficie marina del Mediterráneo, con un total de 514.485 hectáreas, al incluir la zona marina que rodea la isla desde la costa hasta 12 millas mar adentro.



Del mismo modo, el Plan de Acción Menorca Reserva de Biosfera, aprobado por el Pleno del Consell Insular de Menorca en febrero de 2019, incluye en el apartado 4.1.1 acciones para la mejora de los hábitats y especies marinas, enfocadas a la protección y conservación del medio marino, su conocimiento y su sostenibilidad.



Tanto la nueva delimitación como el Plan de Acción impelen a la administración insular a ser parte activa en la preservación del mar Balear