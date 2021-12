El Consell y las Escuelas de Música de Menorca piden el incremento y un replanteamiento a fondo de las ayudas

El consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria, en nombre del grupo de trabajo para el futuro de las escuelas de música de Menorca, pide al Gobierno de las Islas Baleares que haga un esfuerzo por incrementar la su aportación económica al sostenimiento de estas escuelas.

Maria recuerda que en 2018, a raíz de la persistente reivindicación desde Menorca, el Govern se comprometió a recuperar la convocatoria de apoyo a las escuelas de música, que hacía años que había desaparecido, y que anunció una dotación de 500.000€ . A pesar de este anuncio, el Gobierno no ha cumplido sus compromisos: la primera convocatoria se publicó tres años más tarde, en abril de 2021, con una dotación de 250.000€, la mitad de lo anunciado.

Ante la inminente aprobación de los presupuestos de la CAIB para 2022, el Consell Insular, recogiendo la demanda de las escuelas de música y los ayuntamientos de Menorca, pide al Govern que recupere la dotación inicialmente comprometida, de 500.000 € anuales.

Pero desde Menorca se va más allá, al considerar que no es suficiente que el Govern mejore la dotación de las ayudas, sino que es necesario replantear a fondo la regulación las enseñanzas no regladas y las bases de la convocatoria, ya que al final sólo beneficia tres de las ocho escuelas de música sostenidas con fondos públicos de Menorca, concretamente las de Ciutadella, Es Mercadal y Alaior. Las otras escuelas (Maó, Sant Lluís, Ferreries, Es Migjorn y Es Castell), o bien no son de titularidad municipal, o bien no se adaptan al modelo de escuelas reconocidas que exige el Govern para tener acceso a estas ayudas.

Para Miquel Àngel María, la convocatoria en la práctica discrimina a Menorca, y esto no es justificable. Para el consejero menorquín, el problema es el modelo que establece el decreto 37/1999, de escuelas de música y danza reconocidas, que no recoge ni se adapta a la realidad diferenciada de Menorca, que ha ido construyendo una red de escuelas de música con un modelo propio que no obtiene el reconocimiento ni el apoyo del Govern.

El grupo de trabajo para el futuro de las escuelas de música de Menorca, constituido entre el Consell Insular, los ayuntamientos y las escuelas de música sostenidas con fondos públicos, considera obsoleto el sistema de escuelas reconocidas que crea el decreto 37/1999, y propone que el Gobierno elabore una nueva norma, que derogue la existente, y que tenga por objetivo ordenar las enseñanzas no regladas de música y danza y apoyar a la oferta pública de estas enseñanzas.

Éste es el camino que siguen desde hace años la mayoría de comunidades autónomas, y se considera como la única vía por la que se superaría la discriminación que sufren las escuelas de música de Menorca ante las ayudas del Govern.