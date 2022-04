El Consell Insular destina 585.000 € a las ayudas económicas de emergencia

El departamento de Bienestar Social del Consell Insular ha aprobado la resolución para asignar 585.000 € a ayudas económicas de emergencia social a través de convenios con los ayuntamientos. De este importe total, 85.000 € corresponden a becas por los comedores infantiles de verano.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara Torrent, ha destacado que “las consecuencias sociales de la pandemia siguen siendo latentes y urgen la necesidad de dar continuidad a estas ayudas con casi un aumento del 50% del presupuesto asignado en los años anteriores. Desde el Consell Insular queremos seguir apoyando y acompañando a las personas que se encuentran en situación de emergencia social y contribuir, así, a una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”. Y ha anunciado que "desde el Departamento de Bienestar Social ya estamos trabajando para aumentar, de forma extraordinaria, la partida económica de esta convocatoria para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania".



Para el año 2022 se ha previsto que los conceptos justificables por estas partidas sean los mismos que el año anterior (comedores infantiles en período no lectivo y actividades extraescolares en período no lectivo), con una novedad importante que se incluirá en los convenios: si, una vez finalizado el período no lectivo de verano, algún ayuntamiento no ha agotado la totalidad de la cuantía abonada por el Consell Insular en concepto de becas para comedores de actividades extraescolares de verano, éste podrá destinar el remanente ( o su totalidad en caso de que todavía la mantenga) a ayudas en concepto de ayudas económicas individuales que incluyan como beneficiarios a menores de edad en situación de vulnerabilidad social y que den cobertura a sus necesidades alimentarias de urgencia.



Cabe recordar que, a través de esta convocatoria se podrán cubrir actuaciones y necesidades correspondientes a:



- Ayudas para vivienda: alquileres y cuotas puntuales de hipoteca, equipamiento del hogar, mantenimiento del hogar y suministros, inspecciones de vivienda obligatorias, pago de pensiones, hostales…



- Ayudas para la manutención: pañales y leche para bebés, pago de menús, manutención en general…



- Ayudas para actividades educativas: escuela infantil, material escolar, comedor escolar durante el período lectivo, comedor infantil de actividades de verano, actividades extraescolares y de ocio durante el período y/o durante el verano, transporte escolar



- Ayudas para la inserción social y laboral: ayudas para asistencia a acciones formativas, transporte para acciones formativas, desplazamientos para inserción formal, ayudas puntuales para la guarda de hijos.



- Ayudas por motivos sociosanitarios: ayudas técnicas, reparación/adaptación del hogar, tratamientos profesionales.



Se puede consultar la distribución económica por municipios en el recuadro adjunto.



Datos convocatoria 2022



El 43% de las ayudas individuales concedidas estuvieron dirigidas en materia de vivienda, el 37,4% dirigidas a manutención, el 9,20% a actividades educativas, el 1,43% a actividades de inserción sociolaboral, y el 7 ,64% en materia de sociosanitarios.



En cuanto al perfil de solicitantes, destaca que el 47,74% han estado dirigidos a familias, el 8,94% a personas inmigradas y el 6,31% a personas con discapacidad física. Además, el 65,42% de los solicitantes fueron mujeres.