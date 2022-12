El Consell Insular aprueba el presupuesto más alto de la historia con 142,57 millones de euros

La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, el consejero Josep Juaneda, y la consejera Cristina Gómez, acompañados por la consejera de Servicios Generales, Noemí Gomila, han presentado esta mañana la propuesta del presupuesto del Consell Insular de Menorca para el 2023, el cual supone el presupuesto más alto de la historia de la institución.



Los presupuestos presentados apuestan para cubrir las necesidades de una mayoría social y buscan ofrecer un acompañamiento, social y económico, ante la época de incertidumbre que vivimos actualmente, sin dejar de banda la sostenibilidad como eje transversal. Destaca para ser un presupuesto expansivo, con un aumento del 20,48% respecto al año anterior, llegando, así, a los 142,57 millones de euros.



El Departamento con más peso sobre el presupuesto es el de Bienestar Social con un 22,67% del total, seguido del Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera con un 15,68% y el de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local con un 13,76%.



Cómo ha manifestado la presidenta del Consell Insular ‘las cuentas presentadas en este presupuesto se definen para ser capaces de abordar los principales retos actuales como la vivienda residencial, la transición hacia las energías renovables, la mejora de la gestión de los residuos y el agua, la movilidad sostenible, el impulso de la economía local, pero por ante todo, se definen para garantizar un escudo social que garantice el estado del bienestar de toda nuestra sociedad’.



Bienestar Social

Como en los últimos tres años, el presupuesto sigue haciendo una apuesta decidida por las políticas sociales. Si en el presupuesto del 2022 ya aprobamos un incremento de casi 2 millones de euros, en el presupuesto de este año son 3,7 millones de euros de incremento respecto al ejercicio anterior, reafirmando, de este modo, nuestro compromiso con la ciudadanía y el estado del bienestar.



Para garantizar el escudo social se ha hecho una apuesta para reforzar la primera puerta de acceso al sistema de servicios sociales para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Así mismo, se consolidan los incrementos hechos a raíz de la crisis generada por la guerra en la partida destinada a ayudas de emergencia social gestionados por los ayuntamientos de la isla, y mantenemos los importes destinados al programa de ayuda alimentaria a través de Cruz Roja y Cáritas, y al programa de actuaciones de inserción sociolaboral con Cáritas.



Destaca la partida que nos permite impulsar un servicio de atención a domicilio por aquellas personas mayores que opten continuar residiendo en sus domicilios, aportando la dotación presupuestaria que permita continuar con el programa piloto del Servicio de Atención a domicilio de Alta Intensidad en el municipio de Sant Lluís.



Gracias a la llegada de fondos europeos, también se ejecutará el proyecto de reforma de la antigua escoleta des Fabiol en Ciutadella.



Medio Ambiente y Reserva de Biosfera

El reconocimiento de nuestra distinción como Reserva de Biosfera nos acompaña ahora ya hace 30 años, lo previsto que coincida con la aprobación de la Ley Menorca Reserva de Biosfera.



Mantenemos nuestro compromiso con el despliegue previsto a la estrategia Menorca 2030 donde destaca la puesta en marcha de un proyecto de monitorización automática de los autoconsumos públicos instalados y la puesta en marcha de un sistema de contabilidad energética para el Consell y los ocho ayuntamientos de Menorca.



En cuanto a la gestión de residuos, destaca la aportación al Consorcio de Residuos y Energía de Menorca la cual se duplica, y se espera que se dé el pistoletazo de salida con la recogida puerta a puerta de residuos.



Para acabar, como novedad principal, se incluye una partida para inversiones municipales en las infraestructuras del ciclo integral del agua.



Ocupación, Vivienda y Cooperación Local

Hacemos hincapié en las políticas de vivienda, por lo cual este año se adquirirá suelo urbano destinado a crear vivienda social, y la puesta en marcha de un convenio con ayuntamientos para implementar el modelo de cooperativas y co-vivienda. También se seguirán haciendo pasas por el nuevo servicio insular del Centro de Baja Exigencia que dará cabida a la gente que no dispone de vivienda y que no quiere o no puede iniciar un circuito de inserción social, y se pretende licitar la gestión de 8 pisos de estancia temporal en viviendas compartidas para dar respuesta a la necesidad de tener una alternativa habitacional en los casos de pérdida sobrevenida e imposibilidad de acceder a una vivienda.



El Plan Insular de Cooperación incluirá dos líneas más, una por proyectos de Agenda Urbana y otro por sobrecostes derivados de la inflación. En cuanto a los centros de acogida de animales, se ampliará el presupuesto para rehabilitar el Centro de Acogida de Ciutadella.



También se prevé la adquisición y proyecto de reforma del edificio de correos.



Economía y Territorio

La guerra en Ucrania ha convulsionado la tensión en los mercados energéticos y ha comprometido la recuperación económica iniciada al final de la pandemia ocasionada por la propagación de la Covid-19, lo que hace prioritario establecer políticas que permitan incentivar nuestra economía.

En esta línea destaca el incremento de la partida destinada a apoyar y ayudar a la ciudadanía a combatir la inflación. Para agilizar el máximo posible a que estas ayudas lleguen cuanto más presto mejor a las personas. el mecanismo para hacer efectiva esta línea será mediante la emisión de bonos que se podrán intercambiar en los comercios que se adhieran a esta iniciativa.



Conscientes de la importancia de la diversificación económica, y del sector primario, se aumentan también los recursos destinados a este sector para ayudarlos a paliar los daños ocasionados por la meteorología adversa de este 2022 y seguimos apoyando al sector lácteo de Menorca con el acuerdo intersectorial PROVILAC.



En cuanto a territorio, se espera que este 2023 se apruebe definitivamente la revisión del Plan Territorial Insular y se continuará con el Plan de modernización de las zonas turísticas. Por otro lado, otro de los proyectos clave es la elaboración de la reevaluación de la capacidad de carga de Menorca a partir de la cual se determinará el número total de plazas turísticas que se pueden comercializar en la isla.



Promoción Turística y Fondos Europeos

Se continuará trabajando para fomentar la desestacionalización y el alargamiento de la temporada turística a través de los convenios de comarketing y la promoción de acontecimientos fuera de temporada como la Copa del Rey Vela Clásica, la Open Chess Internacional Isla de Menorca, o la World Padel Tour, entre otros.



Desde Fondos Europeos se dará especial impulso a los proyectos de sostenibilidad turística ‘Menorca Reserva de Biosfera - Turismo 0Co2’, y al proyecto ‘Puerto de Maó - Puerto Sostenible 2030’. También se recuperar el proyecto de Se Yunque en Ferreries y el de modernización de Zonas Turísticas.



Movilidad

Seguimos invirtiendo en la mejora de las principales vías de la red de nuestra isla. Destaca la partida destinada a las obras del tramo de Argentina y la rotonda al cruce de la Me-9 con la Me-11 de Addaia, entre otros. También se prevé la creación de un tramo del carril bici a la Me-14 (aeropuerto) que dará continuidad a la ya existente.



Por otro lado, se ha creado una partida destinada exclusivamente a la mejora de las cuatro carreteras traspasadas al Consejo que son la de Son Bou, Torralba, Binifabini y Camino de en Kane.



En cuanto al transporte público, se mantiene la partida para garantizar la gratuidad de los abonos del bus regular. Además, se mejorará la parada de la piscina municipal de Maó y se mejorará la cartelería de la Estación de Autobuses de Maó. En Ciutadella, se mejorará el intercambiador de la Vía Perimetral de Ciutadella.



Cultura, Educación, Juventud y Deportes

En el programa de Educación, destaca el crecimiento, casi en un 100% de la aportación del Consejo Insular al sostenimiento de las escuelas infantiles de Menorca para garantizar la plena gratuidad del tercer curso del primer ciclo de educación infantil (2-3 años). Otra de las novedades es el aumento exponenciales de la convocatorias de ayudas a las familias con hijos e hijas de 3 a 17 años para la realización de actividades de educación no formal.

También destaca el incremento de la partida destinada al Servicio de Educación de Personas Adultas para incrementar y mejorar su oferta educativa complementaria en la educación secundaria de carácter reglado.



Se incrementa con un 21% la convocatoria de becas para estudios fuera de Menorca, y las ayudas a los proyectos de vida de los jóvenes hasta 30 años con un 18%.



Como novedad, destaca una nueva convocatoria para la adquisición de bicicletas, especialmente orientada a la promoción de la bicicleta eléctrica, que irá acompañada de un proyecto de apoyo a los ayuntamientos para la instalación de aparcamientos cargadores.



Servicios Generales

Se sigue apostando por la administración electrónica. Por este motivo, se hará un refuerzo para dotar presupuestariamente este ámbito y continuar con el objetivo que los usuarios y empleados públicos se relacionen de la manera más eficiente posible, remarcando esta tarea en el ámbito de la atención ciudadana. Se pretende implementar un gestor documental y archivo electrónico, duplicando la dotación a SILME para llevar a cabo múltiples proyectos en esta materia.



En cuanto al ámbito laboral, se llevará a cabo la oferta pública extraordinaria de estabilización centralizada entre el Consell Insular de Menorca y los ocho ayuntamientos de Menorca.