Conocer la naturaleza desde la ventana

El GOB te invita a observar y compartir las observaciones de aves que podemos ver desde las casas donde actualmente nos encontramos confinados. Se pueden descubrir muchas cosas interesantes, simplemente poniendo atención a la naturaleza que nos rodea.

Desde la ventana, se pueden detectar muchas especies de aves que van y vienen. Algunas puestas en las casas cercanas, otras volando entre calles o en la parte más alta. Si nos envías una fotografía, pequeño vídeo o algún comentario descriptivo, iremos publicando en las redes sociales (Facebook e Instagram) las informaciones necesarias para conocer mejor estos compañeros de entorno.

En estos días donde las condiciones de vida nos han cambiado radicalmente, mucha gente busca entretenimientos. Esto es una oportunidad para fijarnos en cosas que cotidianamente nos pasaban desapercibidas. Aprovecha para descubrir los pájaros que el entorno urbano.

De hecho ahora es una época de cambio. Están partiendo las especies invernantes. Puede ser todavía tiene la suerte de ver algún rupit, cizaña-roja o titina blanca. Y estáis al acecho, porque están empezando a llegar las golondrinas, vinjoles y vinjolites. Puede ser tiene la fortuna de tener algún nido a la vista. Podrá seguir los cortejos de las parejas, y los trabajos de construcción o reparación de nidos. Entre los arbustos de los jardines no le será difícil descubrir los currucas, o los últimos ojo-de-toros que también parten ahora hacia el norte. Fíjate que de la familia de las palomas no sólo tenemos el doméstico dentro pueblo, sino que de cada vez hay más tórtolas turcas y también torcaces, sobre todo en zonas con pinos. Los tordos negros también han ido a más. De vez en cuando verá pasar un grupo de jilgueros emitiendo cantarelles. Y no deje de estar atentos al cielo. Veréis pájaros más grandes. Otro que gaviotas, seguro que llegará a ver algún milano, soter o incluso alimoches.

Envíanos tus fotografías, pequeños vídeos o comentarios a info@gobmenorca.com y sigue nuestras redes sociales para saber más de estos vecinos no humanos.