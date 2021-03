Con motivo de su 717 aniversario, el Ayuntamiento de Alaior ofrecerá un concierto gratuito de Simón Orfila

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, Tiago Reurer, concejal de Cultura, Educación y Patrimonio, y Simón Orfila, han presentado en la iglesia de Santa Eulalia el concierto del bajo y del pianista Kennedy Moretti, 'Más de Veinte Años de Ópera, Zarzuela y Canción ', que ofrecerá el Ayuntamiento el próximo 4 de abril a las 20.30h, con motivo de la celebración de los 717 años de la Fundación de Alaior.



El alcalde de Alaior ha destacado que «quien mejor para celebrar esta importante fecha que nuestro alaiorenc más internacional, Simón Orfila es todo un referente en todo del mundo y estamos seguros de que será una velada para recordar ».

Por su parte, Simón Orfila recalcó que «estoy muy contento de que el Ayuntamiento me haya dado la oportunidad de estrenar este recital en mi pueblo.

Era un repertorio que teníamos preparado para presentar en la península y, debido a la pandemia no lo hemos podido hacer. Esperamos que a partir de ahí podamos llevar a muchas localidades de España ».

El repertorio del concierto será un repaso por los más de 20 años de trayectoria de Orfila, e incluirá canciones de ópera, zarzuela y alguna que otra sorpresa de canción menorquina. Canciones que ha cantado siempre y alguna nueva incorporación.

Este recital se enmarca dentro de la programación cultural y deportiva que está preparando el Ayuntamiento para conmemorar los 717 años de historia de Alaior. en este sentido, Tiago Reurer remarcó que «este año se ha querido preparar un programa muy cuidado y con diferentes actividades para todos, teniendo en cuenta que el año pasado también teníamos un conjunto de actividades preparadas que no pudieron tener lugar debido al confinamiento ».

Las entradas, gratuitas, se deberán reservar sólo por correo electrónico, a partir de hoy a las 00.00h (no se aceptarán reservas antes de esta hora) a la dirección cultura2@aj-alaior.org (máximo 2 entradas por correo), dando nombre y

apellido de los asistentes), poniendo en el asunto 'Simón Orfila-Concierto Aniversario'.



El Ayuntamiento de Alaior pide a los ciudadanos que si reservan entradas, y finalmente no pueden asistir, lo comuniquen a la misma dirección

electrónica para poder ofrecer estas entradas a otras personas interesadas.