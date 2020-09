Comunicado del Obispado de Menorca ante las pintadas de la plaza Menorca de Ciutadella

Vivimos en un estado democrático en el que la libertad de expresión está regulada por la ley y no es necesario recurrir a medios alternativos para exponer las diferentes opiniones.

Por esta razón no entendemos que se recurra a pintadas en las fachadas de las iglesias para ofender los sentimientos de los ciudadanos católicos con frases injuriosas.

Este incivismo de algunos no debe alterar la percepción objetiva y mayoritaria que la sociedad democrática mantiene respecto a la Iglesia. El respeto y la mutua colaboración regulan las relaciones entre las dos esferas.

Actos aislados no pueden hacer olvidar la magnífica labor humanitaria que a estas alturas la Iglesia está llevando a cabo contra la pobreza con una acción capilar que llega hasta los últimos rincones de país a través de las Cáritas parroquiales.



Desde el Obispado vaya nuestra solidaridad y apoyo a la comunidad parroquial de St. Esteve de Ciutadella ya su rector. Nos parecen totalmente injustos e inadecuados los términos contenidos en las pintadas y queremos animar a los feligreses a seguir adelante sin desanimarse el magnífico trabajo a favor de todos sin distinción de credos e ideologías.

Al mismo tiempo, nos preocupa que se extiendan entre la población estos sentimientos de miedo, de frustración e indignación, que expresan las pintadas. Es tarea de todos ofrecer medios para canalizar adecuadamente las reivindicaciones de una manera responsable.



También nos provoca dolor leer otras pintadas en la plaza Menorca dirigidas contra la sociedad civil. Insistimos en que hay otras vías para vehicular el malestar que puedan experimentar algunos.