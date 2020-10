Ciutadella regula la afluencia ciudadana a los cementerios en la conmemoración de Todos los Santos

La Alcaldía de Ciutadella ha emitido un bando para regular la afluencia ciudadana en los cementerios municipales durante los días de conmemoración de Todos los Santos y Fieles Difuntos. En el documento, se recoge una serie de normas derivadas expresamente de la situación sanitaria de la pandemia de Covid 19.

Del 26 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive, se realizará un control de aforo y de circulación de personas en los dos cementerios. El aforo de las zonas exteriores de cada cementerio es de 290 personas. Una vez superado este, no se podrá acceder al interior del recinto hasta que no se restablezca. Asimismo -señala el bando-, se ruega a la población que, en caso de no poder acceder, no se aglomera en la entrada y / o en las inmediaciones de los cementerios.

Será obligado el uso de mascarilla en todo el recinto, y habrá que respetar en ellos la distancia interpersonal de seguridad, al menos, de 1,5 metros, y evitar la formación de grupos, para lo cual se apela a la responsabilidad de todos.

Son excepción de la obligatoriedad anterior, las personas que conviven, así como las que acompañen a personas con necesidades especiales. Asimismo, personal municipal y de seguridad privada llevarán a cabo un servicio de vigilancia para que esto se cumpla.

También será necesario que el público observe la limpieza de manos en diferentes puntos de los cementerios (uno en la entrada principal y uno en cada patio de ambos recintos). El acceso de entrada y de salida se llevará a cabo por la puerta principal, por lo que se ruega a la población que siga las indicaciones debidamente señalizadas.

El tiempo máximo de permanencia en los cementerios, del 26 de octubre al 2 de noviembre, será de 30 minutos.

El aforo de la iglesia del Cementerio Viejo se fija en 16 personas (50% de la capacidad total) y el de la iglesia del Cementerio Nuevo, de 256 personas (50%).

Finalmente, el bando establece que los cementerios permanecerán abiertos en el horario habitual, de 8 a 19 h, de forma ininterrumpida, excepto para el día 2 de noviembre y los siguientes, que será de 8 a 18 h. Se recomienda a la población que acuda a los cementerios de manera anticipada y de forma escalonada para evitar aglomeraciones.

En un contexto de estas características la tradicional ofrenda a los difuntos que convoca el Ayuntamiento, este año queda reducida a un responso que tendrá lugar en el cementerio viejo a las 9'30h de día 1 de noviembre, con asistencia del obispo de la diócesis y la invitada expresa a los portavoces municipales.