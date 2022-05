Ciutadella propone una medida para evitar que los coches de alquiler ocupen plazas de aparcamiento

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella ha elevado una propuesta a la Junta de alcaldes y alcaldesas de Menorca para poder controlar la presencia de vehículos de alquiler estacionados en la vía pública. Esta iniciativa ha estado muy bien valorada.

La legislación prohíbe que los coches destinados a esta finalidad que no estén efectivamente alquilados ocupen las calles y la vía pública de los municipios y, por tanto, queden plazas de aparcamiento efectivas. Ante este hecho, desde el Ayuntamiento de Ciutadella se propone establecer un distintivo para que se pueda conocer qué vehículos de alquiler efectivamente están en manos de un cliente en ese momento y cuáles no y, a partir de esta identificación, se puedan sancionar a aquellos vehículos que ocupen vía pública a pesar de no ser alquilados.

Con esta propuesta se pretende garantizar que los aparcamientos de la vía pública se destinen al estacionamiento temporal de vehículos y no se conviertan en plazas ocupadas durante un largo plazo por parte de las empresas de alquiler.