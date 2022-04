Ciutadella presenta tres proyectos en la convocatoria del Plan Insular de Cooperación de 2022

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella acordó presentar tres proyectos en la convocatoria del Plan Insular de Cooperación de 2022 que promueve el Consell Insular de Menorca.

Concretamente, se ha presentado un único proyecto de la línea general, correspondiente a la rehabilitación de las calles San Cristóbal, San José, San Clemente y San Sebastián, con un presupuesto de 681.685,32€, y dos proyectos de la línea turística: el puente peatonal de Serpentona, con un presupuesto de ejecución de 167.831,51€, y la reforma del callejón de Santandria, con un presupuesto de 246.888,44€.

Empezando por el proyecto de mejora de las infraestructuras y la pavimentación de las calles San Cristóbal, San José, San Clemente y San Sebastián, la intervención surge a raíz del mal estado del pavimento de estas vías. En el caso de las calles San Cristóbal y San José, se encuentran empedrados con adoquines de piedra natural (piedra viva) y presentan una superficie bastante irregular, mientras que las calles San Sebastián y San Clemente se encuentran hormigonadas. Además, las infraestructuras de estas calles tienen una antigüedad superior a cincuenta años. Por todo ello, las obras tienen por objeto la renovación y remodelación de las infraestructuras y elementos de urbanización, con la renovación integral de la caja de firmes de la calle (base granular, base hormigón armada y pavimento de piedra natural “piedra viva” ); la reforma de las redes de alcantarillado y agua potable; la construcción de la red de recogida de aguas pluviales; la previsión de las canalizaciones y enterramiento de las redes de baja tensión, teléfonos y alumbrado público; y la sustitución de las luminarias, mejorando la eficiencia energética de la instalación, mediante la reducción de la potencia instalada.

En cuanto al proyecto de mejora y rehabilitación de la pasarela de Cala Galdana de la urbanización de Serpentona, la actuación también se impulsa a raíz de su mal estado, que aconseja realizar trabajos de mantenimiento, ya que se observa corrosión y mucha cantidad de óxido en la estructura, además de vigas (no estructurales) y tablones de madera en muy mal estado, y puntos de luz desaparecidos o tapados. Por todo ello, la actuación contempla la limpieza y reparación de superficies de los perfiles laminados de acero de la estructura; el pintado de estructuras de acero con sistemas de protección; el tratamiento anticorrosivo para estructura metálica; la sustitución de los perfiles metálicos en mal estado y de los tablones de madera del tablero; y la eliminación de las luminarias enrasadas a ras del tablero.

Finalmente, el tercer proyecto es el correspondiente a la mejora y pavimentación de la calle Santandria (calle de Sa Nacra), en la urbanización Sa Caleta Santandria. Como en el caso de las calles anteriores, el pavimento del callejón de Santandria, al que se accede por la calle del Signe Aries, se encuentra en mal estado, con un asfaltado parcial que no se llegó a terminar, las rasantes no están bien definidas y presenta puntos bajos en los que se producen embalses de aguas pluviales y afectaciones a algunos vecinos. Además, el callejón no dispone de red de recogida de aguas pluviales y la red de agua potable es muy antigua y debe renovarse en su totalidad. Las obras, por tanto, incluyen la renovación integral de la caja de firmes del callejón; la construcción de la red de recogida de aguas pluviales y de la nueva red de agua potable; la previsión de las canalizaciones y enterramiento de las redes de baja tensión y teléfonos; y la instalación de alumbrado público.