Ciutadella aprueba el proyecto de instalación de dos pérgolas con placas solares fotovoltaicas

El projecte que s'ha aprovat preveu la instal·lació a l'aparcament del carrer Ferrers del POICI de dues pèrgoles amb plaques solars fotovoltaiques amb una potència total de 96,6 kWp per autoconsum compartit d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics doble, que s'instal·larà al mateix aparcament i també dels 3 camps de futbol municipals i de les pistes de tennis municipals.

El projecte redactat per l'Enginyer Industrial Jordi Bosch, té un pressupost d'execució de 149.447,5?€ (IVA inclòs) i preveu una producció estimada d'electricitat de 146.000 kWh per any que serviran per donar servei tant al punt de recàrrega de vehicles elèctrics com als 3 camps de futbol municipals i a les pistes de tennis mitjançant un sistema d'autoconsum compartit.

L'Ajuntament de Ciutadella va demanar subvenció per a l'execució d'aquest projecte a la Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i tercer sector de la Conselleria de Transició energètica, sectors productius i memòria democràtica i es va concedir una subvenció de 92.253,00?€.

Ara, una vegada aprovat el projecte, sortirà a licitació i una vegada adjudicat s'executaran les obres dins el 2023.