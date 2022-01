El Circulo de Economia de Menorca pide garantizar la fiabilidad del suministro energético

En la última nota de opinión emitida por el Cercle de Economía de Menorca bajo el título "No es suficiente", listábamos una serie de temas pendientes que había que mejorar para el futuro de nuestra isla. Uno de ellos era la energía, cuestión sensible en Menorca porque somos Reserva de Biosfera por la UNESCO desde 1993 y tenemos una clara voluntad de ser un destino sostenible.



Estos días, precisamente, ha vuelto sobre la mesa el proyecto de llevar gas natural a Menorca, que dejó de tener sentido cuando parecía que podríamos disponer de energía renovable en breve, pero que no deberíamos descartar del todo aunque sea como en recurso de emergencia, teniendo en cuenta la lenta evolución de la transformación energética de la isla y por supuesto, para el funcionamiento de la Central de Maó.

Lo que necesitamos ante todo es garantizar la fiabilidad del suministro energético y, por eso, reclamamos desde hace tiempo el segundo cable de conexión con Mallorca para que actúe de back up y al mismo tiempo, no menos importante, nos permita obtener una mejor energía, facilitando que durante muchos momentos, la central de Maó esté parada, factor clave para la salud ambiental de los menorquines y menorquinas.

Además, el segundo cable también facilitaría que los proyectos renovables en Menorca fueran más rentables, puesto que permitiría exportar los excedentes de energía producidos fuera de la temporada turística. En este sentido, celebramos que vayan apareciendo proyectos privados que empujen a alcanzar la descarbonización de Menorca, como la inversión de 58 millones de euros anunciada recientemente para construir un parque fotovoltaico que generaría 90 MWp y podría almacenar 180 MWh.

En segundo lugar, pedimos celeridad al Consell Insular de Menorca. En la Hoja de Ruta que aprobó en 2019 para impulsar la descarbonización del sistema energético, se establecían unos objetivos ambiciosos que hablaban de una cobertura energética con renovables para 2025 del 35% y para 2030 del 85%.

También se planteaba que en 2025 existiera el segundo cable de enlace con Mallorca operativo, que la central térmica quemara gas natural, que hubiera una red de vehículo eléctrico desplegada y que hubiera una reducción del 15% en energía fósil del transporte y de los usos térmicos.



Por todo ello, desde el Cercle de Economía de Menorca estamos seriamente preocupados porque no vemos que se puedan hacer realidad estos objetivos marcados y pidamos, en consecuencia, que la administración pública agilice al máximo posible la consecución de sus compromisos así como facilite la implantación y tramitación administrativa de los proyectos que se presenten de energías renovables, poniendo el máximo esfuerzo para acortar los tiempos administrativos y al mismo tiempo incentivando proyectos de gases verdes.

También apelamos a la ciudadanía a fomentar el ahorro energético, renovando los sistemas eléctricos y, sobre todo, rehabilitando las viviendas y locales, para reducir la demanda energética, así como modificar los hábitos de movilidad.



En 1892 Menorca fue pionera al disponer de la primera central eléctrica propia de las Islas Baleares. Cien treinta años después, estamos en la cola en materia energética. No podemos permitirnos ir más atrás.