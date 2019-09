Hoy martes 10 de septiembre a partir de las 21.30, finaliza la 12ª edición del Cine al aire libre de Alaior, con la proyección de Relatos Salvajes, de Damian Szifrón, en la Iglesia de San Diego.

Relatos Salvajes es una antología argentina de seis cortos de comedia negra y drama, unidos por la misma temática. Según el director, la temática de estos seis cortos se refiere a «la difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control». Los relatos «cogen situaciones conflictivas de la cotidianidad, a las que yo mismo he estado expuesto y que como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser menos impulsivos y no responder a las agresiones externas» .

Relatos Salvajes cuenta con un reparto integrado por Ricardo Darín, Oscar Martínez, Rita Cortese o Darío Grandinetti. Además, fue candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y candidata a 9 Premios Goya, recibiendo finalmente el premio a mejor película hispanoamericana.

Relatos Salvajes cierra así un ciclo estival de cine, donde la gente ha podido disfrutar de grandes largometrajes en espacios muy especiales y acogedores, como el patio del Centro de Grabado, "Xalubínia", o en la Iglesia de San Diego.