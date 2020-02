Ciclo de Invierno de Jazz & Blues en elConvento de San Diego de Alaior

El Ayuntamiento de Alaior ha organizado para los meses de febrero y marzo el Ciclo de Invierno de Jazz & Blues en el Convento de San Diego, que incluirá cuatro interesantes propuestas musicales de carácter íntimo y acogedor.



El Ciclo De invierno comenzará el 15 de febrero con la actuación de subtexto Trio, un trío de jazz mediterráneo ya consolidado en Menorca. De la mano de Ícar Tosset a la guitarra, Edu Coll a la batería y José Gómez al bajo, componen temas propios e interpretan algún estándar de jazz, siendo el eclecticismo uno de los puntos fuertes del grupo.

El 1 de marzo será el turno de Nacho Olivar & Joe Mina, dos músicos menorquines unidos por el blues que después de haber formado parte de infinidad de grupos diferentes a lo largo de su trayectoria profesional, en 2013 se unieron como agrupación musical para tocar lo que más les llena, su pasión por el blues. Este concierto está patrocinado por el Consejo Insular de Menorca y el Gobierno Balear.

El 7 de marzo actuarán Jordi Sans & The Souls con su 'Jazz in Perspective ', un repertorio que recorre la historia del jazz, desde

composiciones escritas por musicales de Broadway, melodías de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, recuerdos a grabaciones clásicas de Miles

Davis o Thelonius Monk o la samba y la bossanova de Antonio Carlos Jobim. Todo interpretado desde una perspectiva contemporánea, con

arreglos personales, y una voz propia que manifiesta sus diversas influencias.



Finalmente, el 21 de marzo concluirá el círculo con el recital de Pedro Arguimbau Trío, formado por el mismo Arguimbau junto con Pablo

Millas (contrabajo) y Guillem Pons (batería). Arguimbau es un músico con una larga trayectoria profesional, con una veintena de álbumes grabados en diferentes formaciones. Ha actuado en los festivales de Jazz de Menorca, Ibiza, Barcelona, ​​Vitoria, Polonia y Cullera, entre otros. el repertorio girará en torno a temas estándar arreglados por ellos mismos con algún tema propio.

El inicio de todos los conciertos será a las 20h, entrada gratuita.