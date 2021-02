El Cercle de Economia de Menorca opina sobre la gestion del agua

El Consell Insular de Menorca, en el plenario celebrado el día 21 de diciembre pasado, acordó la aprobación inicial de la revisión del Plan Territorial Insular en la que, entre otras cosas, se plantea de manera clara y decidida el objetivo de "ni una gota de agua en el mar".

Este objetivo, por tanto, queda establecido como línea programática del CIMe y, en consecuencia, debe presidir todas las actuaciones del mismo CIMe y de las administraciones, instituciones, entidades y personas físicas en los proyectos y obras que tengan alguna relación, directa o indirecta, con el agua.

El Círculo de Economía de Menorca quiere manifestar públicamente su felicitación al Consell Insular por haber incluido, a la citada revisión del PTI, el objetivo de "ni una gota de agua en el mar" (equivalente a decir "Tenemos que reutilizar las aguas"), que sin duda debe ser uno de los puntos básicos en la gestión del agua en nuestra isla. No en vano desde el Círculo de Economía hemos hecho atención a dicha gestión en repetidas ocasiones, organizando una Jornada en 2014, publicando algunas notas de opinión y, recientemente, editando un libro con el título de La gestión del agua en Menorca y un subtítulo bastante significativo: Estado actual y propuestas de futuro.

El Círculo de Economía de Menorca cree firmemente que ha llegado el momento en que el Consell Insular de Menorca asuma competencias en la gestión del agua, lo cual está prevista y establecida en el artículo 71 del vigente Estatuto de Autonomía de nuestras islas.



No tiene ninguna explicación el hecho de que cada isla sea competente en carreteras, por ejemplo, y no lo sea en el agua. Si la razón para las primeras es que no hay continuidad física entre las carreteras de una y otra isla, cabe destacar muy claramente que tampoco los recursos hídricos de Menorca tienen que ver con los de las otras islas, ni superficialmente ni subterráneamente. Además, son evidentes los defectos de

falta de agilidad y de eficiencia de los correspondientes servicios administrativos hidráulicos actuales en relación a nuestra isla, como pone de manifiesto, por ejemplo, el hecho de que a estas alturas todavía no se haya iniciado la prueba piloto de infiltración de agua depurada aprobada el año 2017, con un presupuesto de 850.000 € provenientes de la recaudación del Impuesto del Turismo Sostenible (conocido como ecotasa) del año 2016.



Por todo ello, el Círculo de Economía de Menorca considera inaplazable que el Parlamento de las Islas Baleares apruebe una ley que permita al Consejo Insular de Menorca asumir, en su ámbito territorial, con los medios humanos y materiales adecuados y suficientes, la función ejecutiva y la gestión, incluida la potestad reglamentaria, en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen

general de aguas, aguas minerales, termales y subterráneas.