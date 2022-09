CAEB Menorca pide prudencia ante las previsiones económicas negativas

El director de la CAEB Menorca, Enric Casas, ha pedido prudencia ante las previsiones económicas negativas de invierno y ha señalado que los empresarios afrontan los próximos meses con incertidumbre.



"Ni los economistas más prestigiosos se ponen de acuerdo. A parte de la guerra hay otros factores que influyen, como el desajuste en la factura eléctrica o en la cadena de aprovisionamiento, que arrastramos desde el periodo covid", ha precisado a Efe.



Para Casas, la inflación es una de las principales preocupaciones porque disminuye los recursos disponibles, aunque ha asegurado que se puede controlar: "Lo que sería preocupante es que se presentaran los denominados efectos de segunda y tercera ronda, es decir que la inflación se extendiera a todos los productos y servicios", ha advertido.



Por otro lado, el director de la CAEB relativiza los buenos datos de la campaña turística, especialmente el hecho que Menorca haya sido la única isla del archipiélago en aumentar el número de visitantes llegados en avión con respecto a 2019, porque "la subida de los costes ha provocado que la rentabilidad de los negocios no haya sido tan positiva como otros años".



"Con una inflación de costes del 10 %, a veces es complicado que a todo el mundo le vaya bien. La alarma social que hay puede conllevar miedo a la población y retraer el consumo", ha analizado.



Casas rechaza las reivindicaciones de incremento salarial: "Los convenios se deben renegociar, pero no me parece muy coherente la posición inicial de los sindicatos de ligar los sueldos al crecimiento de los precios, porque pueden provocar efectos de segunda y tercera ronda. Si suben los sueldos, las empresas incrementarán los precios para pagar las nóminas y esta rueda es peligrosa", ha indicado. EFE