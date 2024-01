Borja Moll Juan, ganador del XXI Premi Josep Vivó

La Sala Albert Camus de Sant Lluís acogió el pasado viernes el acto de entrega del XXI Premi Josep Vivó de glosa escrita y posterior de Sant Antoni. En el acto se anunciaron los ganadores y finalistas de la edición de este año, que recogieron el premio de manos del conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, y recitaron sus glosas.



El ganador de la modalidad general fue Borja Moll Juan, con las glosas tituladas "Som patrimoni mundial!". El jurado del premio destacó "la temática tratada y la riqueza léxica, en la cual se ha hecho un gran trabajo de investigación para trasladar en glosa las diversas etapas de la Menorca Talaiòtica y hace un análisis crítico y a la vez irónico de las consecuencias de la declaración".



El ganador de la modalidad escolar de secundaria fue Joan Pons Fedelich, alumno de 1º de ESO del Institut M. Àngels Cardona de Ciutadella, con las glosas tituladas "Jo no som un jove fi, però qui no arrisca no pisca", "porque el jurado ha visto un joven glosador prometedor, que conoce los recursos y la ironía de la glosa y que además ha sabido incluir referencias intertextuales a elementos de la cultura popular".



Los ganadores de la modalidad escolar de primaria fueron el grupo de 5º de primaria del Col·legi Sant Francesc de Sales de Ciutadella, con las glosas tituladas "Sant Joan", "por el dominio de la métrica, el interés de la temática y el sentimiento que expresa hacia la fiesta".



Como finalistas, en la modalidad general, el jurado mencionó las glosas tituladas "El mestre de Trepucó", de Miquel Àngel Adrover Perelló, "por la perfección técnica y la capacidad de llevar la glosa hacia el ámbito más poético".



Las finalistas en la modalidad escolar de secundaria fueron las glosas tituladas "Que polida, Menorqueta", de Iker Gener Moll, Francesc Caymaris Rigo y Pau Uris Cardona, estudiantes del Instituto M. Àngels Cardona de Ciutadella, de las cuales el jurado destacó "la calidad técnica, la riqueza léxica y la temática tratada".



El jurado quiso destacar la calidad de todas las obras presentadas y agradeció el trabajo de los centros educativos en la práctica y difusión de la glosa.



Por su parte, el conseller de Cultura, Joan Pons Torres, felicitó a los ganadores y finalistas y destacó el aumento de participación en la modalidad escolar, algo que asegura la vitalidad y pervivencia de la glosa menorquina. La posterior glosa, enmarcada en los actos de Sant Antoni, hizo referencias constantes a los jóvenes ganadores de la modalidad escolar y también, cogiendo el testigo de la glosa ganadora, hizo algunas pinceladas sobre la Menorca Talaiòtica.