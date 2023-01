Barcas de arrastre de Menorca no faenarán hasta marzo por restricciones UE

Los pescadores de Menorca no saldrán a faenar hasta principios de marzo a causa de las nuevas restricciones de la Unión Europea para las embarcaciones de arrastre.



Así lo ha explicado el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Mahón, Pito Quintana, quien ha advertido de las consecuencias de esta medida para el sector.



"Es la manera de guardar días y comenzar a trabajar más adelante. Estos dos meses son flojos para el sector y los pescadores se decantan por perder este tiempo y seguir si se puede faenando hasta finales de año. Nos lo están poniendo muy difícil y los ciudadanos tendrán que comprar pescado y marisco de fuera de la isla", ha denunciado a Efe.



Quintana ha calificado de "animalada" las restricciones de la Unión Europea, que en 2023 no podrán salir a faenar las embarcaciones de arrastre durante más días adicionales, además de otras limitaciones.



"Todo lo que hacen en los despachos los políticos está mal, sea en Madrid, Mallorca o Bruselas, y es un fracaso total. Están coaccionados por los lobbies ecologistas que son unos vividores, nunca han trabajado y viven de tocar las pelotas a los pescadores y ganaderos", ha criticado.



Por otro lado, Quintana se ha mostrado preocupado ante la falta de relevo generacional en el sector.



"Nos están machacando y no hay ningún joven que quiera dedicarse a la pesca, de hecho, el más joven tiene 50 años. Es un problema que se han buscado y si pudiéramos vender el negocio seguro que no quedaría nadie", ha avisado.



En Menorca hay seis embarcaciones de arrastre.



Los pescadores de Mahón han cerrado diciembre con buenas cifras, aunque han detectado un descenso de las ventas del 80 % en la semana entre Navidad y Fin de Año. EFE