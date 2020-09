Bando del alcade de Mahon en relación a las Fiestas de la Mare de Deu de Gracia

Mahonesas,

Mahoneses,

Se acercan unos días tan especiales como difíciles y extraños. La situación que estamos viviendo nos impide celebrar las Fiestas de Gracia y nos obliga a ser muy conscientes de la situación y de las medidas que debemos respetar. El motivo del presente BANDO es pedir vuestra implicación y colaboración. Por todo eso os recordamos:



1. Es fundamental mantener un comportamiento correcto y responsable cumpliendo con las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. La responsabilidad individual es la base para el éxito colectivo.

2. El uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública, en las terrazas cuando no consumimos y recomendable en todos los casos, incluso en el ámbito privado si compartimos espacio con personas no convivientes.

3. El límite de participantes en reuniones sociales, tanto en el ámbito privado como en mesas de bares y restaurantes, está restringido a 10 personas.

4. En cualquier reunión en la que se compartan alimentos, no se deben compartir cubiertos ni otros utensilios, ni tampoco comer de un mismo plato o recipiente.

5. El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas está prohibido en las vías y espacios públicos.

6. Los bares, restaurantes y establecimientos no están autorizados a instalar barras exteriores ni equipos de sonido adicionales a los habituales. Entre el 6 y el 9 del presente mes no se autoriza la organización de actuaciones musicales.

7. En las barras existentes únicamente se puede servir hasta las 22h siempre que se mantengan las normas establecidas. El horario de cierre es a la 1.00h.

8. Es responsabilidad de los establecimientos el cumplimiento de las diferentes normativas en sus locales y terrazas. La buena actitud y comportamiento que demostremos todas y todos será la clave para evitar que estos días provoquen un nada deseable aumento de contagios.



Con el deseo que vivamos estos días de forma ejemplar y que el año próximo podamos volver a celebrarlo, os traslado la felicitación sincera de toda la Corporación Municipal.

Muchas gracias.

EL ALCALDE

Héctor Pons Riudavets