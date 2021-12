Este miércoles, 15 de diciembre, el Ayuntamiento de Maó ha presentado su Proyecto de Presupuesto para el año 2022, que prevé una inversión de 40.860.687 euros. Una cifra que supone una disminución de un 4,7% respecto al año anterior, debido principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías y la previsión de reducción de préstamo.



Sin embargo, es importante señalar que el Ayuntamiento no subirá los impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de Maó, a pesar de la previsión de la disminución de una parte de los ingresos. Se mantiene la congelación de los tipos y precios públicos y tasas. Estos presupuestos tienen por objetivo la evolución y la prosperidad de Mahón en base a los criterios que han caracterizado siempre a la sociedad mahonesa: la sostenibilidad, la igualdad y la cohesión social y la visión de futuro.

Cabe destacar, en el capítulo de ingresos, el incremento de transferencias fruto de la participación en los tributos del estado, el aumento de la aportación del CIMe y la CAIB en las plazas concertadas por dependencia, servicios sociales y ayudas de emergencia y el nuevo convenio con el Consell de Menorca para financiar inversiones en el Paseo Marítimo.

Destaca también la venta de una parcela de titularidad municipal que permitirá compensar la adquisición, en los últimos años, de las propiedades que albergarán los servicios de la brigada municipal y de la Policía Local, así como la reducción de la previsión de préstamo, que se pretende financiar con remanentes de tesorería de 2021. En cuanto a las principales inversiones podemos destacar los siguientes ámbitos:

Mejora del alumbrado municipal

Este año, entre las principales inversiones destaca el incremento de la partida para mejoras en el alumbrado de Mahón, que pasará de 200.000 euros el año pasado, a 500.000 euros en el 2022. Además, a esta partida debe sumarse una inversión extraordinaria de 867.000 euros, provenientes de una partida del presupuesto de 2021, que no se ha podido ejecutar y que el Ayuntamiento ha decidido invertir en el alumbrado público. En total, el Ayuntamiento destinará 1.367.000 euros en mejoras en el alumbrado en 2022, la mayor inversión en esta materia, al menos, de los últimos 20 años.



Por otra parte, cabe destacar la mejora de los servicios de limpieza de la ciudad que se incorporarán el próximo 2021, con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de limpieza viaria (1.466.667 euros), el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos puerta a puerta (2.862.917 euros). Estas inversiones se sumarán a las partidas de limpieza para los edificios públicos (1.250.000 euros), así como a la partida del contrato de tratamiento de residuos (606.172 euros), entre otros.

➢ Obras de mejora y transformación de la ciudad

Respecto a las inversiones destinadas a seguir mejorando y transformando Mahón, se destinarán 1.320.000 euros en la reforma de calles de la ciudad, 350.000 euros en la mejora de edificios públicos, 320.000 euros en microacciones de mejora de la ciudad y 120.000 euros por a la mejora de instalaciones deportivas.

➢ Mejora de la eficiencia de los recursos y agilización de trámites

También destaca en las cuentas de 2022 una inversión de 306.000 euros que realizará el Ayuntamiento de Maó para la instalación del nuevo sistema de procesos integrado para trámites internos. El objetivo de este nuevo sistema informático es mejorar la eficiencia de los recursos para agilizar los trámites internos y poder dar así un mejor servicio y una respuesta más rápida a la ciudadanía.

➢ Protección social

También, en este próximo año 2022, cuando todavía se pueden apreciar los efectos sociales y económicos de la Covid-19, el consistorio mantiene la protección social de las familias más vulnerables, con una partida de 380.000 euros en ayudas a familias en situación de emergencia, además de una inversión de 239.679 eros para ayudas de emergencia social.

Por otra parte, en cuanto a transferencias de capital, en el capítulo 7, debe destacarse la negociación realizada con el Gobierno de las Illes Balears que permitirá evitar las aportaciones a la construcción de la Escuela de Adultos y el Conservatorio, así como la no previsión de la aportación por el nuevo geriátrico, ya prevista y reservada en los 3 años anteriores.



En resumen, estos presupuestos pretenden continuar con el cumplimiento de los compromisos del equipo de gobierno, afrontando la realidad y las necesidades de la ciudad en ámbitos tan importantes como los servicios a las personas, el compromiso ambiental, la renovación de infraestructuras y la gestión de la ciudad