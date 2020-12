El Ayuntamiento de Maó presenta un presupuesto expansivo de 42,7 millones para 2021

Este viernes, día 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Maó ha presentado su Proyecto de Presupuesto para el año 2021, que prevé una inversión total de 42.781.720 euros. Una cifra que supone un incremento del 9,5% respecto del Presupuesto del año anterior.



Ante el momento de crisis sanitaria y socioeconómica que sufre actualmente nuestra sociedad, el Ayuntamiento de Maó apuesta por adoptar un papel activo y reforzar el estado de bienestar y la atención a la ciudadanía, mediante un presupuesto social de 6,5 millones (+ 6,2%). Asimismo, el consistorio mantendrá, el próximo año 2021, las inversiones previstas para la mejora de la ciudad, mediante una partida de 6,6 millones de euros (+ 30%), como herramienta para dinamizar la economía local .

Es importante señalar que el Ayuntamiento de Maó no subirá los impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de Maó, a pesar de la previsión de la disminución de una parte de los ingresos.

En el ámbito económico, el Ayuntamiento de Maó seguirá impulsando el Plan de Choque para la Reactivación Económica de la ciudad. En este sentido, se prevé, además de las inversiones de mejora de la ciudad (6,6 millones), la creación del Plan Estratégico para el Empleo Local (54.091 euros), el impulso y gestión de nuevos proyectos de formación y empleo (179.456 euros), así como una nueva línea de ayudas a los establecimientos locales de Maó (200.000 euros), entre otros.

Por otra parte, con respecto al área de Medio Ambiente, que contará con un presupuesto total de 6,5 millones de euros, cabe destacar la mejora de los servicios de limpieza que se incorporarán este año 2021. En este sentido, impulsará el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos puerta a puerta (2.800.000 euros), el nuevo contrato de limpieza viaria (1.102.500 euros), así como el nuevo contrato de tratamiento de residuos (593.090 euros), entre otros.



Por otra parte, el presupuesto del Ayuntamiento de Maó prevé una partida de 1.300.000 euros para la adquisición de edificios y terrenos, con el objetivo de reducir las tasas de alquiler que paga el Ayuntamiento actualmente y que superan los 280.000 euros anuales.

Con la voluntad de dar una respuesta contundente a la demanda social y mantener las inversiones en la ciudad sin subir los impuestos y, en el marco legislativo actual que no contempla la regla de gasto, el Ayuntamiento prevé una operación de crédito de un máximo de 6 millones de euros, que no se debe ejecutar necesariamente en su totalidad.

En este sentido, el Ayuntamiento prevé ingresar, a partir del mes de abril de 2021, una partida de al menos 1,5 millones de euros de superávit de 2019, que se sumaría a los remanentes que puedan surgir del año 2020 , y que haría que no se haya de ejecutar toda la operación de crédito. Lo que sí permite esta operación financiera es poder realizar inversiones desde principio de año.

Durante el acto de presentación, el Alcalde de Mahón, Héctor Pons, explicó que se trata de un "Presupuesto expansivo que no incrementa los impuestos y que tiene claras sus prioridades: más Estímulo de la Economía, garantizar los servicios a la ciudadanía a pesar de la baja de los ingresos corrientes y dar respuesta a la demanda social que tenemos en este momento; sin dejar de lado las prioridades a medio y largo plazo que tiene el municipio ".

La Concejala de Servicios Generales y Hacienda, María José Campos, explicó que, en el marco de la flexibilización de las normas fiscales, "hemos podido crecer con este Presupuesto para afrontar las consecuencias de la crisis, pero, a la vez, para continuar con la hoja de ruta que se hizo a inicio de este mandato ".



Finalmente, la Concejala de Cultura y Medio Ambiente, Concha Juanola, ha señalado que "el Presupuesto que hace este Ayuntamiento y este equipo de gobierno responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, con el objetivo de hacer frente a los grandes retos que tenemos como sociedad y avanzar hacia modelo de vida sostenible ".