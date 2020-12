El Ayuntamiento de Maó pide máxima responsabilidad durante las fiestas de Navidad

El Ayuntamiento de Maó ha convocado una reunión con los diferentes cuerpos de seguridad con presencia en el municipio. Durante los días de las fiestas de Navidad, se desarrollará un dispositivo de vigilancia, con el objetivo de velar por el cumplimiento de todas las normas establecidas por las autoridades sanitarias y evitar un aumento de contagios de la Covid-19 en Mahón, durante las fiestas de Navidad.



En la reunión, convocada por el Alcalde de Mahón, Héctor Pons, han participado, además de la Concejala de Servicios Generales, María José Camps, y la concejala de Comercio y Microciudad, Carmen Seguí, la Policía Local, la Policía Nacional , la Guardia Civil, la Policía Portuaria, y la directora de la Administración General del Estado en Menorca, Isabel López.

En este sentido, el Ayuntamiento de Maó recuerda que no está permitido el consumo de alcohol en la vía pública, exceptuando las terrazas de los establecimientos. Asimismo, se recuerda que, tanto en las terrazas como en el interior de los locales, las personas sólo pueden consumir sentadas en una mesa.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Maó informa que no está permitido poner música, de forma extraordinaria, a locales donde habitualmente no está permitido. También se pide a los establecimientos que nohagan un llamamiento masivo a la ciudadanía, con el objetivo de evitar concentraciones de personas.

Entre otras acciones, este dispositivo de seguridad prevé reforzar los controles en aquellas zonas de la ciudad donde era habitual la concentración de personas, durante estas fechas. El objetivo principal de este dispositivo de vigilancia es evitar que las fiestas de Navidad puedan provocar un aumento de los contagios de Covid-19 en Mahón, que deriven en nuevas restricciones de cara al futuro.