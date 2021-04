El Ayuntamiento de Maó impulsa el Premio Ciudad de Mahón 2021

Un año más, el Ayuntamiento de Maó presenta la convocatoria del Premio Ciudad de Mahón, este año correspondiente a la modalidad de pintura.



El Premio Ciudad de Mahón nació en los años setenta, con alguna experiencia puntual anterior. Este año hace 49 años de la primera edición. Desde entonces y de forma casi ininterrumpida, cada año ha invitado a los y las artistas para que den a conocer sus creaciones. Como consecuencia, y por medio de esta convocatoria, innumerables obras de arte han llenado el patrimonio artístico municipal.

Tradicionalmente, el premio se reservaba a las artes plásticas. Sin embargo, hace una década se intentó abrir a la pintura y escultura. De 2017 a esta parte, se convoca un premio bienal de pintura y un premio bienal de escultura, fórmula que, en el momento de implantarse, obtuvo una gran acogida y que, en el primer año reservado exclusivamente a la escultura - el 2018-, registró una participación extraordinaria, que se repitió el año pasado, en 2020.

Este año 2021, el Ayuntamiento de Maó quiere mantener el impulso al certamen. Así, y aparte de las modificaciones de carácter técnico, que se podrán observar oportunamente a las mismas bases, queremos destacar tres aspectos:

1) El concurso tendrá un desarrollo autónomo, para ganar importancia por sí mismo. Por ello, se consolida con personalidad propia en el calendario. Así, la entrega del premio se fija para la primera semana de agosto; y el plazo para que los y las artistas presenten sus obras finalizará el 23 de julio, dentro de tres meses.

2) Se dará importancia a la exposición de las obras seleccionadas a partir de tres elementos:

a) Hacer una selección más cuidadosa de las obras presentadas, que pasarán a formar parte de la exposición, por lo que ya no serán "todas", como hasta ahora;

b) Crear la exposición con un discurso propio, que ayude a valorar el conjunto de las piezas visitables;

c) Convertir el Premio Ciudad de Mahón en la exposición que llene todo el verano en el Claustro del Carmen, por lo que pasará de los 15 días del periodo expositivo tradicional hasta los 60.

3) Se incrementa el premio con el compromiso del Ayuntamiento de preparar una exposición en solitario de las obras del artista ganador / a, al mismo Claustro del Carmen, en un plazo no superior a los dos años, a partir de la concesión del premio. Asimismo, se instituye una mención a un autor / a joven, menor de 35 años, lo que implicará la realización de una exposición a lo largo del año 2022.



Así, el Ayuntamiento espera que este impulso consolide el galardón y que sirva de estímulo para que todos los creadores y creadoras puedan hacer arte en estos tiempos tan inciertos.

Todas las personas que quieran conocer las bases pueden hacerlo a www.ajmao.org o pedirlas a cultura@ajmao.org.